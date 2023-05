Cunoscutul actor Mihai Bendeac (39 de ani), care s-a despărțit recent de Antena 1, acolo unde era jurat emisiunea iUmor, are o perioadă de pauză în cariera de vedetă TV, însă atrage atenția pe rețelele sociale.

Astfel, Mihai Bendeac a luat decizia de promova un brand de lenjerie intimă, pozând sugestiv și atrăgându-și numeroși admiratori, dar și o sumedenie de critici.

”O fac din considerente artistice sau, de ce nu, pentru că mă ajută să evoluez. Mereu am visat că voi avea puterea de a fi mulțumit de felul în care arăt. Încă nu sunt. M-am pus pe treabă în mod serios și programatic de aproximativ două luni. Mai am de slăbit, mai am de lucrat. Un aspect din toată treaba asta este, însă, altul! Toată această rigoare a mâncatului, ambiția de a face sport și în zilele în care mai bine mori decât să mergi la sală, durerea pe care o depășești, toate astea reprezintă un mix incredibil care-ți schimbă complet paradigma. Sincer… Până și depresiei îi este din ce în ce mai greu să își arate colții…”, a scris Mihai Bendeac pe Instagram.

Iată doar câteva dintre comentariile negative pe care le-a provocat Mihai Bendeac cu apariția sa neașteptată.

”Tu și Trăistariu, când nu mai merge cariera, vă arătați chiloții”

”Ce disperat ești după bani de te expui în chiloți”

”În curând pe OnlyFans?”

”Arăți ca taică-miu la 60 ani! Ce naiba vrei să arăți?! Tu în capul tău te vezi Dorian Popa!!”