Andra l-a făcut pe Mihai Bendeac să lăcrimeze de emoții: „Sper să vă atingă sufletul la fel de mult” VIDEO

Mihai Bendeac și Andra au colaborat pentru filmul "Căsătoria," un proiect regizat și scris de actor, ce va avea premiera pe 6 decembrie 2024. Filmul este o comedie care urmărește aventurile a trei prieteni — Pagubă (interpretat de Mihai Bendeac), Arsenie (Vlad Drăgulin) și Conașu (Liviu Pintileasa) — în căutarea unor victime bogate pentru a-și finanța dependența de jocuri de noroc.

Andra, printre artiștii din filmul „Căsătoria”

Mihai Bendeac a adus nume sonore în cel mai nou proiect al lui, iar filmul se anunță a fi de succes, mai ales că din distribuție fac parte și Gloria Găitan, Mihaela Teleoacă, Nicole Cherry și Loredana Groza​. Celebra Andra contribuie la coloana sonoră a filmului, interpretând piesa "Spune-mi Unde, Spune-mi Cine"​ din repertoriul lui Dan Spătar.

Andra a povestit pe Instagram că apariția ei în filmul "Căsătoria," regizat de Mihai Bendeac, a fost experiență provocatoare și plină de satisfacții.

Andra a spus că rolul său în film este unul deosebit și că a acceptat prima propunerea lui Bendeac.

„Ca artistă, mereu am iubit muzica românească, mai ales cea veche, care are acel farmec inconfundabil și o încărcătură emoțională aparte. De curând, am avut ocazia să cânt, din nou, o piesă a legendarului Dan Spătaru pentru filmul “Căsătoria”. Am reinterpretat această melodie cu toată inima și mă bucur să fac parte din acest proiect! Sper ca această melodie să vă atingă sufletul la fel de mult cum mi-a atins mie.”, a scris Andra pe Instagram. Mihai Bendeac se observă în postările de pe social media cât de intens privește scenele în care apare Andra și, la un moment dat, are lacrimi de fericire în ochi.

