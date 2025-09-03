Mihai Bendeac, despre relația cu Mirela Zeța. Motivul despărțirii, explicat de actor: „Am avut multe de învăţat de la ea”

Mihai Bendeac, recunoscut drept unul dintre cei mai apreciați burlaci din showbiz-ul românesc, a avut de-a lungul timpului relații cu mai multe personalități feminine din domeniu. Printre acestea s-a numărat și Mirela Zeța, despre care actorul vorbește cu admirație, chiar dacă legătura lor nu a durat mult. În prezent, Mirela s-a căsătorit în 2022 cu partenerul ei.

Actorul a povestit că a cunoscut-o pe Mirela Zeța încă din perioada facultății, iar relația lor a rămas una cordială chiar și după despărțire, cei doi colaborând ulterior în cadrul show-ului „Mondenii”.

„Eram în facultate, prin anul 2… Ce vremuri… N-a durat foarte mult, dar a fost superb și am avut multe de învățat de la ea. Nu am fi putut să rămânem împreună, întrucât avem personalități ce se lovesc mereu cap în cap”, a declarat Mihai Bendeac, potrivit VIVA!.

Din 2009, carierele lor au mers pe drumuri separate, iar acum trei ani, Mirela Zeța și-a unit destinul cu alesul inimii sale, într-o ceremonie discretă.

„Mă bucur că am făcut acest pas. Nu credeam că o să fac acest pas. A fost un proces de cunoaștere și de întrebări până să spun 'da', foarte interesant și unic. E minunat. Căsătoria e o consecință a unei relații pe care o ai cu partenerul. Dacă acea relație e faină, atunci e faină și căsătoria. E o experiență. Voiam să știu cum e. Eram curioasă. Dincolo de prejudecățile celor din jur, că e o închisoare, tot felul de etichete, voiam să știu cum e pentru mine”, a povestit Mirela Zeța, pentru Unica.

Ads