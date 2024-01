Mihai Bendeac despre Smiley: "Mă enervează! Îl urăsc visceral" Care este motivul acestor afirmații

Mihai Bendeac și-a șocat fanii cu o afirmație care a devenit virală. "Mă enervează Smiley! Îl urăsc visceral", a dezvăluit actorul.

Din fericire nu este vorba decât despre o problemă virtuală între cele două vedete, care de fapt sunt în relații foarte bune.

Bendeac a mărturisit că este vorba despre un capitol din cartea sa, care va apărea cât de curând, într-un scop nobil.

"MĂ ENERVEAZĂ SMILEY

*Această postare reprezintă un capitol din noua mea carte “Jurnalul unui Burlac - Dragă Mihai” care va apărea relativ curând în librării. Toate fondurile rezultate în urma vânzîrilor vor fi donate de catre autor si editura noului proiect al Fundatiei Metropolis, construirea unui clădiri noi pentru copii și adolescenți în cadrul Spitalului Obregia.

Trebuie să recunosc dechis: mă enerveaza foarte tare Smiley.

Să ne intelegem de la bun inceput. NU am nimic personal cu omul. Mi se pare un tip foarte misto, îl apreciez pentru felul în care si-a construit cariera dar nu ma pot abtine. Il urasc visceral! Il urasc pentru ca este extraordinar de fericit. Mie mi se pare ca Smiley este atat de fericit incat devine inacceptabil cat este de fericit. Pentru mine cel putin, care privesc fericirea absoluta ca pe o chestiune relativ utopica, intangibila, Smiley pare a fi un om creat in ciuda mea.

Uneori, ma gandesc la el si imi spun “Doamne, cat poate sa fie de fericit acest om! Este atat de fericit incat, daca as putea, l-as omori.”

Dupa ce ca este fericit si emana fericire, tone de pozitivitate, lumina, dragoste si puritate s-a mai si implinit din punct de vedere uman, avand o relatie superba de iubire si un copil minunat. Lucrul acesta imi provoaca o angoasa deosebita. Stiu ca sunt un nemernic gandind asa. Ma acuz eu pe mine insumi ca nu ma pot bucura de fericirea pe care acest om in mod evident o merita fiind un tip atat de misto. Doamne, cat este de misto Smiley!

Cum sa fii, ba, atat de fericit?! Oamenii il iubesc pentru ca emana fericire. De ce emana fericire? De-al naibii, ca sa ma tavalesc eu in invidie agonizanta. Pare a fi extraordinar de fericit si implinit, echilibrat, cum inchide ochii cum adoarme… De ce este acest om atat de implinit si fericit iar eu sunt atat de defect?! M-am gandit mult daca acest capitol ar trebui sa existe in carte fiindca pare ca este o chestiune personala. Repet, nu este deloc ceva personal.

Va jur ca m-am intalnit cu el doar de 2 ori fata in fata de-a lungul timpului si, in acele contexte, s-a dovedit a fi exact asa cum il percep oamenii. Un tip pozitiv, un om cald, bun. Dar nu mi se pare admisibil sa fii atat de fericit! A fi atat de fericit in timp ce altii (nu dau nume) nu au capacitatea de a fi de fericiti si traiesc contorsionati, gandind mult, excesiv de mult si, totodata, nu reusesc sa intemeieze o familie, un camin, mi se pare o aroganta.

Cum poate, ma, sa fie atat de fericit?!

Fiind atat de fericit, cauti bataie. Smiley cauta scandal.

Mda, cred ca m-a luat un pic valul…", a explicat actorul.