Bendeac n-a pierdut timpul. Face un anunt surprinzator

Mihai Bendeac n-a pierdut timpul dupa plecarea cu scandal de la Antena 1. Dupa ce a trecut printr-o serie de emotii, oglindite fidel pe contul sau de Facebook, unde a comunicat permanent cu internautii, s-a repus pe picioare, el facand si un anunt asteptat de fanii sai.

Scurt, dar cuprinzator, Mihai Bendeac a scris: "De saptamana viitoare, incepem un reality show. ;)".

Postarea a fost intampinata cu mult entuziasm de fani. Chiar daca intrebarea "pe ce post?" a devenit in scurt timp recurenta, actorul nu a revenit cu amanunte.

A dat de inteles insa ca nu va renunta la comunicarea online cu fanii sai, el facandu-si cont si pe Instagram, unde cei mai multi s-au grabit sa-l urmeze.

Joi, actorul a surprins, pe contul sau de Facebook, cu un mesaj impaciuitor la adresa postului Antena 1: "Pentru ca maine (vineri - n.red.) Antena 1 sarbatoreste 20 de ani de existenta, as vrea sa mentionez ca eu nu am avut si nu am un conflict cu postul de televiziune, in ansamblul sau.

Fiindca acest post este compus, in primul rand, din operatorii care nu cracneau cand ii chinuiam cate 18 ore la filmari tragand dubla dupa dubla, doamnele de la curatenie care au strans dupa mine de cate ori am spart tablouri, scrumiere, bibelouri si telefoane de nervi, fetele de la machiaj care nu au plecat niciodata acasa pana nu mi-au ingrijit tenul chinuit ore in sir de zeci de straturi de fond de ten si latex", a scris Mihai Bendeac pe Facebook.

Actorul mai spune ca, de fapt, Antena 1 este reprezentata si de telespectatorii care i-au urmarit prestatia indiferent de proiectul din care a facut parte.

Mai mult, actorul a admis ca: "Nu e usor sa lucrezi cu mine. Cer mult de la cei din jur fiindca cer mult si de la mine insumi. Pentru acesti oameni spun, din tot sufletul, 'LA MULTI ANI, ANTENA 1!'", a mai scris Bendeac pe reteaua de socializare.

In aceeasi zi s-a aflat ca Mihai Bendeac va putea fi vazut saptamana viitoare la TV, culmea, tot la Antena 1, in cadrul show-ului culinar Top Chef.

De-a lungul anilor, Mihai Bendeac a putut fi vazut in show-uri precum In puii mei, Romania Danseaza, Romanii au Artisti, Teatru TV sau iComedy.

A.S.

