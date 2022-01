Bendeac tuna si fulgera: Pe cine vrea "aruncati" din showbiz

Mihai Bendeac a criticat aspru prestatia tinerilor de la Maxim dintr-un concert, cand, spune el, cei patru au facut palyback pe scena.

"Stati asa ca nu am prins faza. Deci Loredana, Banica, Matache, Bittman, Iris si altii isi varsa plamanii pe scena din respect pentru publicul lor, eu si colegii mei actori ne urcam pe scena la teatru si ne rupem ficatii in doua ore si astia fac playback pe stadion fara sa fie fluierati si aruncati din showbiz?!", a scris pe Facebook Mihai Bendeac.

Actorul considera ca foarte vinovati sunt si cei din public, pentru ca nu au reactionat fata de ceea ce au facut cei patru membrii ai trupei Maxim.

"Public de oi, pesemne...Fiecare public isi merita artistii.. Si invers..Daaa... Avem un showbiz senzational... Si promitator, nu gluma! P.S. - Isi mai si permit sa inceapa ca niste mari staruri cu 'Cantati cu noi?!'. Bai, mai bine spuneati: 'Cantati voi! Ca noi...'", a incheiat Bendeac.

Multi dintre admiratorii actorului sustin in comentarii ca aceasta este calitatea muzicii romanesti, ca cei din public aveau in jur de 17-18 ani si ca acestia nu mai asculta muzica formatiilor cu o istorie de zeci de ani in spate, precum Holograf.

O alta persoana considera ca prin aceasta postare Bendeac doar le-a facut reclama baietilor.

"Si asa le faci reclama. Fiecare persoana pe care o bagi in seama sau o parodiezi devine cunoscuta", a notat fanul artistului.

Clipul care l-a nemultumit pe actor:

A.G.

