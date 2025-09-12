Mihai Bendeac are un fetis care te pune pe ganduri

Lui Bendeac ii plac femeile. O spune chiar el, online, si detaliaza subiectul. Insa departe de el privitul femeilor ca pe niste opere de arta, cu ochi de necunoscator. Ochiul sau e deopotriva admirativ si critic, iar actorul nu se fereste sa spuna ceea ce gandeste. De pilda, sfatuieste femeile sa ocoleasca pedichiura frantuzeasca, care nu le face decat sa arate "ca niste struti".

Actorul, barbat intai de toate, observa ca majoritatea covarsitoare a femeilor are unul sau mai multe complexe. "In afara de Iulia Albu, care e perfecta", tine el sa remarce pe contul sau de Facebook.

"Din pacate, aceste complexe sunt, de cele mai multe ori, de ordin fizic. Asta desi un barbat versat se satura/obisnuieste cu felul in care arati in maxim 6-8 ore. Apoi, barbatii adevarati redevin sapiosexuali. Si creierul nu mai poate fi mintit...", impartaseste el femeilor.

"Dar sa ne referim la complexele fizice... Marea voastra problema e ca incercati sa aratati precum o proiectie vizuala a ceea ce va imaginati voi ca ati vrea sa vedeti, daca ati fi de sex opus. Numai ca, rationand astfel, scoateti din ecuatie cateva elemente esentiale.

In primul rand, ca sa dau un exemplu, nu oricarei femei ii sta bine cu sani mari. Exista femei cu sani foarte mici, dar care, pe corpul lor, arata rapitor si devin un stil. Am vazut o groaza de tipe cu silicon, chiar mandre de ele, dar care aratau complet diform. Sigur, melteanul saliveaza la orice pereche de sani mari. Dar noi acum vorbim despre barbati...", continua el, nascand peste 4.000 de like-uri.

Ads

Bun cunoscator al femeilor si complexelor lor, avand avantajul de a le privi si cu ochi de barbat, Bendeac tine sa mai remarce un aspect: "Mai nou, exista moda cu spatiul dintre coapse. Bai... Sunt femei carora le sta bine si femei care arata ca niste rate cu spatiul ala...".

"Mie, de exemplu, Adele mi se pare foarte HOT"

In ceea ce priveste greutatea, "speta" grea pentru majoritatea femeilor, actorul tine sa ne explice cum vede el lucrurile, facand o alaturare cel putin neasteptata: "La fel si cu greutatea... Depinde... Mie, de exemplu, Adele mi se pare foarte HOT. In acelasi timp, si Miley Cyrus e foarte sexy".

Ajunge si la buze, unde le linisteste pe femeile care nu au nimic din voluptatea Angelinei Jolie: "Exista tipe carora le sta bine cu buze mari si femei fermecatoare cu buze subtiri".

Ads

"Se numeste foot fetish"

In cele din urma, generos, le spune fanelor si care e fetisul sau: "Si hai sa va dau exemplul suprem. Mie imi plac picioarele. Se numeste foot fetish. Exista foarte multi barbati cu pasiunea asta.

Ei... Noi stim ca tipele inalte si slabe nu au, in general, o laba a piciorului prea draguta. Si mai stim ca tipele mai plinute, cu forme voluptoase sau cele scunde, minione (mai ales brunete), stau cel mai bine la capitolul asta. La fel, fiecare barbat are nebunia lui", admite el in final.

Sfatul sau pentru posesoarele de bust, buze mai subtiri sau mai carnoase si o laba a piciorului perfecta sau nu e "Fiti voi! Iubiti-va si acceptati-va asa cum sunteti! Veti avea maaaari surprize!", incheie el intr-o nota impaciuitoare.

A.S.

Ads