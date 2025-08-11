Cum e posibil ca afaceristul care și-a bătut și violat soția, apărat de actualul ministru al Justiției, să fie eliberat din închisoare după doar 3 zile

Autor: Dan Stan
Luni, 11 August 2025, ora 15:43
Cum e posibil ca afaceristul care și-a bătut și violat soția, apărat de actualul ministru al Justiției, să fie eliberat din închisoare după doar 3 zile
Afaceristul Bizu și soția sa, ministrul Radu Marinescu / FOTO: foto personale, R. Marinescu (Facebook)

Caz șocant în România: milionarul Mihai Bizu, condamnat pe 7 iulie la aproape 3 ani de închisoare, după ce ar fi încercat să-și omoare soția, a fost eliberat din detenție după doar 3 zile de la condamnare.

Scena violentă a avut loc în anul 2020. Afaceristul Bizu, unul dintre cei mai cunoscuți dezvoltatori din București, a încercat să-și înece soția într-un jacuzzi. Antreprenorul este acuzat că, aflat pe balconul unui apartament de lux din Mamaia, a lovit-o pe femeie cu capul de cadă. Scenele violente ar fi continuat și în camera de hotel, potrivit mărturiilor victimei. Femeia ar fi fost agresată și violată. Ea a reușit să scape din mâinile soțului ei de-abia spre dimineață, când acesta a adormit.

Condamnarea cu executare, de 2 ani și 8 luni, a venit pe data de 7 iulie, iar pe 10 iulie a fost decisă eliberarea.

Ce a hotărât Curtea de Apel București

Curtea de Apel a admis contestația în anulare. În baza acestei admiteri, decizia privind executarea pedepsei a fost suspendată. Astfel, instanța a dispus eliberarea imediată a lui Bizu. Termenul de judecată al contestației a fost stabilit pentru data de 26 septembrie 2025.

Potrivit Curții de Apel:

„În temeiul art. 431 alin. 2 Cod de procedură penală rap. la art. 426 lit. d teza finală Cod de procedură penală, admite în principiu contestația în anulare formulată de contestatorul BIZU MIHAI împotriva Deciziei penale nr. 1165/A/07.07.2025 pronunțată de Curtea de Apel București, Secția I penală, în dosarul nr. 35465/3/2020.

În baza art. 430 Cod de procedură penală, suspendă executarea Sentinței nr. 1135 din 19.09.2024 pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 35465/3/2020, modificată și rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 1165/A/07.07.2025 pronunțată de Curtea de Apel București, Secția I penală, în ceea ce-l privește pe contestator.

Dispune punerea de îndată în libertate a contestatorului – condamnat BIZU MIHAI, dacă nu este reținut sau arestat în altă cauză. Stabilește termen pentru judecata contestației în anulare la data de 26.09.2025, ora 16:00, pentru când vor fi citate părțile și înștiințați apărătorii acestora. Pronunțată astăzi, 10.07.2025, prin punerea minutei la dispoziția părților și a procurorului, prin mijlocirea grefei instanței, conform art. 405 alin. 2 Cod de procedură penală”, arată instanța.

Unul dintre avocații omului de afaceri a fost chiar actualul ministru al Justiției, Radu Marinescu. El l-a apărat pe Bizu, între 2021 și 2023, în acest caz cutremurător.

