Mihai Bobonete a împlinit 42 de ani: "Mă întreb dacă eu merit ceea ce am"

În ziua în care împlinește 42 de ani, pe 14 iunie, Mihai Bobonete le-a transmis un mesaj fanilor săi.

În postarea de pe Facebbok, actorul își manifestă recunoștința pentru familia pe care o are"

"Am momente în care mă gândesc foarte mult și mă întreb dacă eu merit ceea ce am, dacă asta este ce mi-am dorit sau e o întâmplare că mă aflu în soarta asta, mă gândesc, vă văd, vă aud, vă simt și cel mai important lucru este că am început să mă văd și pe mine așa cum sunt.

Astăzi sunt jumătate recunoscător și jumătate fericit, jumătate în adevăr și jumătate în minciună, jumătate în ceea ce nu mai vreau să fiu și jumătate în noul Bobo, sunt jumătate pentru câțiva prieteni și jumătate pentru alții, jumătate sunt pentru Mama și la fel,am o jumătate pentru Tată…

La 42 de ani Astăzi sunt în sfârșit 100%, fără jumătăți și cu Toată ființă mea pentru Octavian, Maria și Cătălina!… Ei știu cel mai bine ce să facă cu mine iar eu dorm din ce în ce mai liniștit!

Vă mulțumesc pentru urări și va cinstesc cu prima ocazie sau prin Septembrie pe la Constanța, prin Noiembrie prin Londra, prin Decembrie oe la Timișoara și neapărat înainte de Crăciun la Sala Palatului… nu vă spun mai multe… doar că “Back în Bussines”", a scris Mihai Bobonete pe pagina sa.

În 30 de minute, postarea a adunat 3.500 de aprecieri și sute de comentarii.

