Dani Oțil, atac sub centură: “La podcastul lui Bobonete se uită și unii foarte proști”

Dani Oțil spune că podcastul lui Mihai Bobonete este urmărit și de oameni foarte proști, și a venit să facă reclamă noii sale aplicații într-o emisiune pentru oameni deștepți.

După ce a fost și în emisiunea lui Bobonete, Dani Oțil a participat la podcastul "On the Run" cu Restivan, unde a vorbit despre multiplele activități sportive pe care le practică,

Oțil a discutat și despre noua aplicație pe care urmează să o lanseze și care se vrea a fi un substitut pentru antrenori. De asemenea, el va organiza în luna septembrie un summit la Romexpo, unde vor participa nume grele din lumea fitnessului.

În acest context, Dani Oțil a afirmat că dorește să își promoveze aplicația și evenimentul într-un podcast urmăruit de cei pasionați de sport. “Eu de aia am venit aici, am venit să fac reclamă la oamenii deștepți că la proști am terminat reclama”, a afirmat el.

"Eu de aia am venit aici. Jur. Am vrut să merg și în lume un pic mai... Eu știu, la Bobonete se uită și deștepți, dar se uită și unii foarte proști. Aici, șansa să se uite proști...

Dacă tu știi diferența dintre Suunto și Garmin, că ăla se uită aici, ăla care știe diferența, ăla e deștept.

Am o aplicație. Eu de aia am venit aici, am venit să fac reclamă la oamenii deștepți că la proști am terminat reclama.

Aplicația noastră, care este de fitness în general, dar de sport, pentru diverse obiective, este făcută cu unii dintre cei mai mari oameni de sport de pe planetă, nu din România, dar și români.

E o aplicație care te ajută să îl corectezi pe antrenorul ăla, care este doar bine făcut, care arată foarte bine pe Instagram. Te ajută să te antrenezi fără antrenor sau să își vină idei când antrenorul tău este plictisit, plecat, repetitiv.

Eu sunt adeptul antrenamentului funcțional. Așteptăm 10.000 de oameni în septembrie la RomExpo la un summit de sport – Sense 4 Fit Summit", a afirmat Dani Oțil.