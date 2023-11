Ce-a pățit Mihai Bobonete cu bona lăsată singură acasă, cu copilul, în weekend: ”Nu putea să mai vorbească!”

Invitat la un podcast, actorul Mihai Bobonete a relatat pățania pe care a avut-o cu o bonă pe care a lăsat-o singură acasă, cu copilul, într-un weekend.

„Noi am avut bonă, Ioana o chema, și când avea copilul 2 sau 3 ani ne-am decis să facem prima noastră ieșire la Vama Veche și să lăsăm bona cu copilul în weekendul ăla acasă. I-am explicat, i-am dat bani în plus și am plecat vineri la mare”, și-a început Bobonete povestirea.

”Și na, am ajuns destul de târziu, pe la 21.00, și ne-am schimbat și noi de ieșit și am apucat să beau vreo două pahare. Pe la 21.30, când știam că e ora de băiță, am zis să o las să-și facă treaba și apoi să sun și eu să vă dacă copilul a adormit”, a continuat actorul.

„Am sunat-o pe bonă să văd ce face copilul. Mi-a răspuns și mi-a zis că ”Uite, copilul e bine, se doarme foarte bine, eu mă uit pe Antena 1 la concurs și vreau să-ți spun că Temișan pare că nu îmbătrânește. Copilul e bine, eu am coborât mai devreme să-mi iau niște apă minerală de la chioșc, dar copilul doarme”.

Și o întreb dacă a băut ceva. Și mi-a zis că două pahare înainte de culcare, că tot timpul bea și acasă. Nu putea să mai vorbească, am închis telefonul și norocul meu a fost că Andi venise vinerea aia în București și l-am sunat să meargă urgent acolo”, a completat Mihai Bobonete în podcast.

