Actorul Mihai Călin îl acuză pe directorul Teatrului Național: ”Mi s-a transmis interdicția de a mă manifesta în legătură cu războiul din Ucraina”

Actorul Mihai Călin a povestit pe Facebook că în seara zilei de vineri, 18 martie, înainte de a intra pe scena Teatrului Național București, i s-a transmis că nu are voie ”să se manifeste” în legătură cu războiul din Ucraina.

Actorul, care este și reprezentant al Sindicatului Actorilor din TNB, mai spune că își propusese, alături de un coleg, ca după aplauze să țină un scurt discurs de solidaritate, cu steagurile României și Ucrainei alături. Totuși, susține că directorul artistic interimar, Marius Bodochi, i-a transmis din partea directorului general interimar, Mircea Rusu, să se abțină.

”Azi, cu 2 minute înainte de a intra in scena (“No man’s land”), Marius Bodochi, dir artistic interimar, mi-a transmis din partea lui M. Rusu, dir gen interimar, interdicția de a ma manifesta in vreun fel in legatura cu războiul din Ucraina. E adevărat, as fi vrut ca, după aplauze, împreuna cu un coleg, cu steagurile României și Ucrainei, sa dam un mesaj scurt de solidaritate fata de poporul ucrainean,artiștii de acolo, Teatrul din Mariupol și Teatrul Academic “ Ivan Franko” din Kyiv, unde ar fi trebuit sa jucam acum 2 ani (pandemia ne-a oprit).

Azi au murit din cauza bombardamentelor 2 cunoscuți artiști ucraineni, o actrița și un balerin.

Mi-e greață de “ dictatura” instituita la TNB . Naționalism deșănțat și totală lipsă de înțelegere a menirii Teatrului.

Am fost cuminte…. Sa nu tulbur Direcția și o parte din colegi. Somn ușor!”, a scris Mihai Călin pe Facebook.

Luni, 14 martie, Mircea Rusu a refuzat să ilumineze clădirea instituției pe care o conduce în culorile drapelului ucrainean.

“Sindicatul Actorilor din TNB a propus campania “TNB pentru Ucraina”. Directorul general interimar a refuzat, argumentând că teatrul are alt rol, că noi nu facem politică și m-a invitat să mă duc la Cernăuți și Cahul ca să văd ce pățesc românii din cauza ucrainenilor.

Iar pe TNB nu avem voie să proiectăm steagul ucrainean, ci doar tricolorul românesc, pentru că suntem patrioți români, iar ucrainenii ne-au făcut destule rele!”, a scris atunci tot Mihai Călin.

Directorul interimar al Teatrului Național București a confirmat că a refuzat să pună drapelul Ucrainei pe clădirea TNB, spunând că rolul teatrului nu este unul politic și că deja alte instituții politice au făcut asta, cum ar fi guvernul României.

“Nu e dovadă de frică, de lașitate. Rolul nostru este altul. Le-am spus și celor care m-au îndrumat să fac asta: aș vrea foarte mult să văd dacă vă și înrolați când veți fi chemați la arme, dacă veți fi la fel de generoși și de emoționați.”, a declarat Mircea Rusu.

