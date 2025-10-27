Mihai Călin, dezvăluiri despre retragerea din televiziune, după succesul „Știi și câștigi” sau „Roata norocului”: „Nu voiam să fac orice”

Luni, 27 Octombrie 2025, ora 17:26
Mihai Călin, dezvăluiri despre retragerea din televiziune, după succesul „Știi și câștigi” sau „Roata norocului”: „Nu voiam să fac orice”
Mihai Călin, la vot FOTO Facebook/Mihai Călin

Mihai Călin a fost unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori TV ai anilor ’90 și 2000, gazdă a unor emisiuni de succes precum „Știi și câștigi“, „Roata norocului“ sau „Superbingo“.

Deși se bucura de faimă și de aprecierea publicului, actorul a ales să se retragă din televiziune și să își dedice energia carierei artistice în teatru și film. Reflectând asupra deciziei sale, Călin a explicat motivele care l-au determinat să părăsească micul ecran:

„M-am retras pentru că nu mai erau emisiuni interesante pentru mine. Mi-am văzut de treaba mea în teatru. N-am regretat cu nimic, nu voiam să rămân în televiziune și să fac absolut orice”, a declarat el într-un interviu pentru viva.ro.

După plecarea din televiziune, actorul s-a concentrat pe proiecte teatrale și cinematografice care i-au permis să exploreze roluri complexe și variate. Printre personajele care i-au rămas aproape de inimă se numără Feodor din „Nunta lui Krecinski“ la Teatrul Național, Chiriac din „O noapte furtunoasă“, Tipătescu din „O scrisoare pierdută“ și Caliban din „Furtuna“. Chiar dacă nu a avut mereu roluri principale, Mihai Călin a declarat că fiecare experiență scenică a fost valoroasă:

„Sunt multe personaje pe care le-am jucat la teatru și care mi-au plăcut foarte mult. Au fost mai multe, nu prea am avut roluri principale, dar nu îmi pasă de lucrul acesta.”

Cariera sa bogată i-a adus numeroase recunoașteri, printre care și premiul Gopo pentru cel mai bun actor în rol principal în 2021, pentru filmul „5 minute“. Distincția a venit ca o surpriză plăcută, pe care actorul a primit-o cu sinceră bucurie:

„Nu mă așteptam la premiul pentru rolul principal din '5 minute', dar m-am bucurat foarte mult.”

