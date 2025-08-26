Procurorii au schimbat încadrarea juridică a lui Mihai Chirică, în dosarul pensionarilor din Primărie. Ce acuzații i se aduc

Autor: Maria Mora
Marti, 26 August 2025, ora 10:54
1139 citiri
Procurorii au schimbat încadrarea juridică a lui Mihai Chirică, în dosarul pensionarilor din Primărie. Ce acuzații i se aduc
Mihai Chirica, primarul orașului Iași FOTO Facebook /Mihai Chirica

Primarul Iașului, Mihai Chirica, este vizat de un nou dosar penal legat de zeci de persoane menținute în funcție în instituție, după pensionare. Acestea ar fi cumulat pensia cu salariul, iar prejudiciul este estimat la 8 milioane de lei.

Edilul este acuzat de abuz în serviciu după ce ar fi menținut în funcție aproximativ 30 de persoane care au ieșit la pensie. În total, 26 de persoane sunt vizate în acest dosar, scrie Digi24.

Pe lângă funcționarii care au beneficiat de acest cumul pensie-salariu, în dosar este vizat și fostul șef de la resurse umane, care este acuzat de aceeași infracțiune.

Procurorii DNA au făcut primele percheziții în acest dosar în luna iunie. Atunci, ancheta era in rem. Între timp, suspecții au aflat și acuzațiile care li se aduc.

Informația privind schimbarea calității juridice a lui Mihai Chirică a fost inițial publicată de Vlad Mercori, unul dintre cei mai importanți influenceri din România.

„Dosarul era aparent unul simplu în care Chirica era inițial doar martor”, spune Vlad Mercori. „Dar săptămâna trecută, într-o dimineață încântătoare de august, DNA a început urmărirea lui Mihai Chirica și i-a schimbat calitatea, devenind suspect”, adaugă influencerul.

„Astfel, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale pentru abuz în serviciu în formă continuată cu consecințe deosebit de grave, prejudiciul total fiind de 7.956.666 de lei. Mihăiță, 666 anunță vremuri grele!”, mai spune ironic Mercori.

