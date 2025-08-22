Primăria Iași suspendă demersurile de înfrățire cu Chișinăul. Primarul Chirică a explicat motivele

Primarul Iașiului, Mihai Chirica, anunță suspendarea înfrățirii cu Chișinăul din cauza restricțiilor impuse primarului Ion Ceban de a intra în Spațiul Schengen.

„Avem o sincopă mare și dureroasă pentru mine ca primar pentru că vorbim acum de un oraș mare, Iașiul, cu un oraș mare Chișinăul, Capitala. Lucrurile au totuși niște rezerve legate de modalitatea de comunicare”, susține Chirica, arată TVR Moldova.

Primarul Iașiului susține că primarul Chișinăului nu poate să vină la Iași.

„De exemplu, aceste înfrățiri sunt posibile atât timp cât eu pot merge nemijlocit la Edineț, Edinețul poate să vină nemijlocit la mine. Dar la Chișinău e o problemă foarte gravă. Pentru că în acest raport de cooperare, fiind orașe înfrățite, primarul orașului Chișinău nu poate să vină la Iași. E o mare problemă. E o problemă de suspendare de ambasade.”, a spus edilul.

Mihai Chirica transmite că va demara procedurile de suspendare.

„Legea care a stat la baza elaborării rapoartelor de cooperare între orașe din România și orașe din Republica Moldova privește într-un mod expres vizitele nemijlocite, cooperarea directă de ambele părți, raporturile bilaterale care trebuie să continue. În acest moment, noi fiind stat membru UE și domnul Ceban neavând capacitatea de a călători în România. Eu voi fi nevoit să demarez procedurile de suspendare, până la data încetării condițiilor de suspendare a drepturilor domniei sale de a intra în Spațiul Schengen”, adaugă Chirica.

Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a primit o interdicție de intrare atât în România, cât și în spațiul Schengen, valabilă timp de cinci ani. Autoritățile române îl privesc pe liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN) ca pe o potențială amenințare la adresa securității naționale. Edilul moldovean a anunțat că va contesta măsura în instanță.

