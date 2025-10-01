Ionică din Liceeni a împlinit 61 de ani: „M-a urmărit chestia asta toată viața mea"

Actorul Mihai Constantin, cunoscut de generații întregi drept „Ionică” din filmul „Liceenii”, a împlinit 61 de ani pe 30 septembrie.

Mihai Constantin s-a născut într-o familie cu o tradiție artistică impresionantă. Este fiul legendarului George Constantin, unul dintre cei mai mari actori români ai secolului 20, și al mezzosopranei Iulia Buciuceanu, sora regretatei actrițe Tamara Buciuceanu-Botez – inegalabila „Isoscel” din aceeași serie „Liceenii”.

Cu asemenea rădăcini, nu e surprinzător că Mihai Constantin a urmat drumul scenei.

Ionică din „Liceenii” – personajul care l-a consacrat și l-a urmărit toată viața

La doar 19 ani, Mihai Constantin devenea un star al cinematografiei românești, grație rolului Ionică din filmul „Liceenii” (1986), în regia lui Nicolae Corjos. Personajul său, glumeț, energic și carismatic, a devenit imediat preferatul publicului adolescentin al vremii.

„M-a urmărit chestia asta toată viața mea... Dar m-a și ajutat foarte mult. Și pe taică-meu îl strigau pe stradă: Nu trage, dom' Semaca! Sunt eu, Lăscărică...”, a povestit actorul într-un interviu pentru Adevărul.

Interesant este că, inițial, scenaristul George Șovu nu l-a considerat potrivit pentru rolul lui Ionică. A fost nevoie de insistențele regizorului Nicolae Corjos, care a cerut o probă suplimentară, convins că Mihai Constantin are exact energia necesară pentru acest personaj. Și a avut dreptate: „Liceenii” avea să devină un film-cult, iar Mihai, unul dintre simbolurile generației ’80.

„Eram niște copii... Jucam fotbal până în ultima clipă, apoi fugeam la cadru. Machiajul și costumele făceau minuni să ne facă să arătăm mai puțin obosiți sau transpirați. Totul era o joacă”, își amintește actorul cu nostalgie.

De la film la marile roluri din teatru

Chiar dacă pentru mulți români Mihai Constantin a rămas „Ionică”, cariera sa a depășit cu mult acest personaj iconic. A urmat cursurile UNATC, și-a construit un repertoriu variat și a devenit unul dintre cei mai apreciați actori de teatru ai generației sale.

Astăzi, poate fi văzut pe scenele celor mai importante teatre din București:

La Teatrul Bulandra – în spectacolul „Tache, Ianke și Cadâr”, o comedie clasică despre prietenie și toleranță.

La Teatrul Național București:

„Tango” de Sławomir Mrożek, în regia lui Tompa Gábor – o piesă provocatoare despre conflictul dintre generații;

„O scrisoare pierdută” de I.L. Caragiale, în regia lui Horațiu Mălăele – o reinterpretare modernă a capodoperei clasice;

„Orchestra Titanic” de Hristo Boicev, în regia lui Felix Alexa – o alegorie profundă despre speranță și absurd.

De asemenea, Mihai Constantin joacă rolul unui mafiot în Tătuțu, de pe Voyo.

