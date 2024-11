Avertismentul lui Mihai Covaliu după Jocurile Olimpice: ”Vor avea o perioadă mai grea”

Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, a declarat, joi, în cadrul Forumului COSR de analiză a programului de pregătire, calificare și participare la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, că federațiile care nu și-au îndeplinit obiectivele vor avea o perioadă mai grea.

El a menționat că este nevoie de schimbare acolo unde lucrurile nu au mers bine.

"Fără să fiu modest, așa cum sunt de obicei, știam că ediția Jocurilor Olimpice de la Paris va fi una reușită. Pentru că am făcut un lucru foarte simplu, am făcut ceea ce trebuia, adică am muncit. Iar apoi au venit și rezultatele. Lecțiile de la Paris sunt încă vii în inima noastră și trebuie să învățăm din ele. Mai exact, să nu mai repetăm greșelile care s-au făcut. Greșelile nu trebuie să fie mai mari decât ceea ce putem face noi bine. Dincolo de bucurii și dezamăgiri, Jocurile Olimpice de la Paris au însemnat o ediție în care România a intrat pe o curbă ascendentă pentru prima dată după 24 de ani și a obținut mai multe medalii decât la cea precedentă.

Și tot pentru prima oară, după 12 ani, numărul medaliilor de aur crește. Astfel se face că România a încheiat ediția de la Paris pe un onorant loc 23 în clasamentul pe medalii. Cele 9 medalii au venit doar de la patru discipline: canotaj, înot, haltere și gimnastică. Dar Jocurile de la Paris s-au încheiat, iar acum trebuie să mergem înainte și să construim o strategie pentru Los Angeles 2028, precum și pentru Brisbane 2032. Însă trebuie să construim pe baze reale. Este nevoie de schimbare acolo unde lucrurile nu au mers așa cum ne-am dorit. Federațiile care nu și-au îndeplinit obiectivele vor avea o perioadă mai grea în care vor trebui să își regândească strategia și să ne convingă că au făcut schimbările necesare care pot să le aducă din nou la acel nivel de finanțare care să le permită să facă performanță. Noi vom fi aici, le vom oferi suport și sper să fie receptive de data aceasta", a spus președintele.

La finalul forumului, întrebat când va putea România să egaleze performanța de la Sydney 2000, Covaliu a răspuns: "E foarte dificil acum să ne gândim la 26 de medalii, pentru Sydney a fost o ediție de vârf care avea în spate un sistem care a lucrat pentru acel obiectiv. Și în primul rând vorbim aici despre faptul că statutul a susținut atunci sportul foarte, foarte mult, asta înainte de Sydney 2000. Lucru care se poate întâmpla din nou dacă vom avea parte de aceeași susținere. Și primul lucru pe care trebuie să îl facă mediul politic este să declare sportul prioritate națională".

Mihai Covaliu a menționat că alegerile care vor avea loc peste câteva săptămâni sunt importante pentru sportul românesc. "Fiecare rundă de alegeri este foarte importantă pentru că se așteaptă mult, sunt schimbări care trebuie produse și noi, oamenii din sport, ne dorim să avem un interlocutor în mediul politic și decizional cu care să stăm la masă și împreună să găsim soluții pentru sportul din țara noastră. David Popovici reprezintă glasul tinerei generații, faptul că avem nevoie de infrastructură reprezintă un pilon foarte important în strategia oricărui președinte sau prim-ministru. Pe de altă parte, spun că împreună trebuie să construim", a explicat el.

Prezent la forumul COSR, șeful cancelariei primului ministru, Mihai Ghigiu, a declarat că Guvernul va continua să investească în sportul românesc.

"În numele Guvernului spun felicitări și mulțumesc pentru că ne-ați făcut mândri din nou prin cele 9 medalii cucerite la Paris. Faptul că imnul României s-a auzit la Paris și că steagul României a fluturat la Paris cred că a contat mai mult decât reușim noi, politicienii, să facem în ani de zile. Așa că vă mulțumim tuturor, sportivi, antrenori, COSR, ANS, federații și toți ceilalți care au sprijinit mișcarea sportivă. Aș îndrăzni să spun și că ne cerem scuze pentru momentele în care poate nu am făcut suficient pentru sport. Deși sportul a adus atât de multe României. Guvernul, nici cel actual, nici cel din trecut și nici cel din viitor nu va fi perfect. Însă ceea ce ne dorim noi în relația cu dumneavoastră este să avem un parteneriat real și sincer. Să ne criticați, dar să și găsim soluții împreună. Eu vă asigur că 2025 va fi un an în care trebuie să investim în sport. Suntem conștienți că la capitolul infrastructură Guvernul trebuie să facă mai mult pentru sport, la fel cum știm că avem nevoie de capital privat în sport și de modificări legislative. Așa că eu cred că împreună putem face mai multe decât până acum", a spus Ghigiu.

Președinta Agenției Naționale pentru Sport (ANS), Elisabeta Lipă, a afirmat în discursul său că sportivii medaliați la Jocurile Olimpice au nevoie de mai mult respect.

"Privind la Jocurile Olimpice de la Tokyo unde România a cucerit 4 medalii și a încheiat pe locul 46 pe națiuni, pare că la Paris am atins un nivel înalt de performanță cu un loc 23 și cele 9 medalii câștigate de sportivii noștri. Poate că spiritul olimpic s-a relaxat cam prea mult în inimile unora dintre cei care azi au datoria să se ocupe de înalta performanță. Flacăra olimpică arde degeaba într-un recipient strălucitor dacă nu rămâne aprinsă zi de zi în bazele de antrenament, în birourile managerilor și în competițiile internaționale. Pentru asta avem nevoie de modele. Iar cele mai bune modele pentru generațiile de azi nu sunt doar cei care au scris istoria sportului românesc în ultimele decenii. Ci mai ales cei care sunt azi în fața noastră cu zâmbetele victoriilor recent obținute la Paris. Degeaba îi întâmpinăm cu flori la aeroport la sosire dacă respectul datorat performanțelor lor extraordinare este umbrit de noile sporturi naționale, care au înlocuit oina... aruncatul cu noroi, uitarea, ignorarea, bagatelizarea și chiar batjocura. Vrem respect pentru performanța olimpică? Vrem să transformăm elevii de azi în campionii olimpici de mâine? Haideți să le arătăm respect celor care și-au câștigat acest drept prin muncă și rezultate. Felicitări federațiilor care au cucerit medalii la Paris, sunt doar patru, dar sperăm să fie mult mai multe la Los Angeles. Dar dacă vom fi dezbinați acest succes nu va veni niciodată", a precizat Lipă.

România a cucerit nouă medalii la Jocurile Olimpice de la Paris, trei de aur, patru de argint și două de bronz. Aur au câștigat înotătorul David Popovici la 200 metri liber, canotorii Andrei Cornea și Marian Enache la dublu vâsle masculin și echipajul feminin de opt plus unul (Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereș, Ioana Vrînceanu, Simona Radiș, Victoria Ștefania Petreanu), argintul a fost obținut de Ancuța Bodnar și Simona Radiș la dublu vâsle feminin, Ioana Vrînceanu și Roxana Anghel la dublu rame feminin, Gianina van Groningen și Ionela Cozmiuc la dublu vâsle feminin - categorie ușoară, precum și de halterofila Mihaela Cambei la cat. 49 kg, iar bronzul a fost cucerit de David Popovici la 100 metri liber și de gimnasta Ana Maria Bărbosu la sol.

