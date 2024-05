Celebru investitor român avertizează: „Va fi nebunie în crypto!". Când ar putea ajunge Bitcoin la 100.000 de dolari

Cel mai cunoscut investitor în crypto din România anunță explozia în piață. Bitcoin va face senzație în 2024, crede Mihai Daniel.

„Va fi nebunie în piața crypto! Am avut o mică discuție cu un jucător instituțional, am avut un schimb de idei legat de Bitcoin. În clipa de față, sângerarea de Bitcoin s-a oprit, pentru că un jucător mare care a vândut substanțial Bitcoin în acest an, a oprit vânzarea și a început să cumpere. Acesta e un semnal foarte bullish pentru piață", a declarat vloggerul, pe canalul său.

Șansele ca Bitcoin să ajungă la 100.000 de dolari în 2024 sunt foarte mari, avertizează influencerul crypto

Mihai Daniel crede că BTC va ajunge foarte curând la 100.000 de dolari per unitate.

„Din punctul meu de vedere, cred că anul acesta, șansele să atingem 100.000 de dolari pentru Bitcoin, sunt de 70-75%. Dacă ne uităm la evoluția de la aprobarea ETF-urilor, de la 40.000 de dolari, la 70.000 de dolari, ne dăm seama ce înseamnă interesul instituțional.

Părerea generală este că în momentul în care Bitcoin va depăși valoare de 100.000 de dolari va fi nebunie. Toți cei care au ratat intrările în Bitcoin, care nu au fost convinși de evoluția Bitcoin, vor intra. Oamenii, planeta, au intenția de a cumpăra la vârfuri. 100.000 de dolari va fi un prag psihologic, ca 10.000 de dolari. Asta înseamnă confirmare, validare și atunci, interesul va fi unul și mai mare.

Avem un jucător secundat important, pe lângă ETF-urile americane, Hong-Kongul (...) Bitcoin e o alternativă. Decât să-ți faci asigurare, mai bine cumperi Bitcoin, care are un randament mai bun", a mai comentat investitorul.

„Vine 'bomba' pe Bitcoin"

Românii se vor putea îmbogăți în următoarele luni, a avertizat crypto-influencerul.

„100.000 de dolari vine pentru Bitcoin, va aduce bucurie și explozie în piață, va aduce oportunitatea pentru cei care de 2-3-5 ani încearcă să facă bani din crypto. Va veni momentul de cash-out. Când va fi momentul ideal de făcut exit, eu voi spune public", a mai comentat Daniel.

84.000 de abonați are Mihai Daniel pe YouTube.

