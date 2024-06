Lucruri puțin cunoscute despre moartea lui Mihai Eminescu, la 135 de ani de la dispariția marelui poet. ”Diagnosticul de sifilis nu a fost documentat”

Mihai Eminescu a murit în data de 15 iunie 1889, pe strada Plantelor din București, în Casa de sănătate a medicului Alexandru Șuțu. Conform informațiilor oficiale, a murit de sifilis. Însă, în anul 2018, într-o carte semnată de 12 dintre cei mai mari specialiști în medicină din țara noastră, este desființată varianta care implică maladia menționată anterior, dar și ideea asasinatului.

Cei 12 specialiști susțin în cartea publicată în urmă cu cinci ani că inima lui Mihai Eminescu a cedat din cauza combinației fatale dintre trei cauze: tratamentul cu mercur, afecțiunea de bipolaritate de care suferea și fumatul, conform Adevărul. Așadar, nu sifilisul ar fi ceea ce l-a ucis pe marele poet, așa cum se știa până în prezent.

„Au luat toate documentele, toată descripţia bolii şi au constatat că un bolnav de sifilis nu trece prin ce a trecut Eminescu şi nu a avut simptomele respective”, a declarat Eugen Simion, academician.

Cartea „Maladiile lui Eminescu şi maladiile imaginare ale eminescologilor” a fost publicată de către Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, sub îndrumarea academicianului şi criticului literar Eugen Simion, iar acest volum contrazice tot ceea ce s-a crezut până acum despre cauza morții lui Mihai Eminescu.

„Diagnosticul de sifilis nu a fost documentat, pe vremea aceea nici nu se putea documenta. Era interpretat pe semnele clinice, pe contactul sexual, pe fenomenele cutanate ce apăreau după contactul sexual la un interval de timp”, a precizat și Eduard Apetrei, medic cardiolog.

A fost ținut în condiții mizerabile

Pe lângă cele trei cauze menționate anterior, un alt motiv pentru care starea lui Mihai Eminescu s-a agravat atât de tare a fost și modul în care a fost tratat și ținut în condiții improprii.

”După ce am revăzut toate ipotezele medicale şi simptomatologia, concluzionăm că a suferit de tulburare bipolară şi a murit din cauza otrăvirii cu mercur, un tratament neadecvat administrat ca urmare a diagnosticării greşite cu sifilis. Spitalizat in locuri nepotrivite şi tratat de medici incompetenţi, a suferit nu doar fizic, dar şi moral, murind prematur. În urma unei scrisori adresate prietenilor, el pe bună dreptate s-a considerat un om sacrificat”, a precizat și medicul Raul Neghina, în studiul „Controverse medicale şi dileme privind boala şi moartea lui Mihai Eminescu”.

Chiar și după 135 de ani de la moartea poetului exista 10 lucruri pe care nu foarte multa lume le cunoaște despre Mihai Eminescu, topul fiind făcut de Descopera.ro:

1. Nu s-a știut mult timp care este data exacta a nașterii lui Mihai Eminescu

Data nașterii lui Mihai Eminescu este sărbătorita pe 15 ianuarie. Totuși, înainte sa fie stabilita aceasta data, confirmata si de sora lui, au circulat mai multe variante. De exemplu, in adolescenta, Mihai Eminescu a scris ca este născut in 20 decembrie 1894, pe când in arhivele scolii din Cernăuți, pe care a urmat-o, apare 14 decembrie.

2. Regina Elisabeta a României a elaborate primele traduceri ale operelor lui Eminescu, in germana, sub pseudonimul Carmen Sylva.

3. Eminescu a publicat prima poezie la 16 ani, numita "De-aș avea".

4. Mihai Eminescu a fost admis la Facultatea de Filosofie din cadrul Universității din Viena ca un "student auditor extraordinar", adică nu a fost nevoit sa dea examene.

5. Nu si-a finalizat niciodată doctoratul la Berlin, susținând ca nu este pregătit.

6. Mihai Eminescu a avut numeroase meserii: sufleor, actor, regizor, jurnalist, editor, director de biblioteca, profesor examinator si inspector școlar.

7. Istoricii literari au susținut ca Eminescu se încadrează in romantism, din punct de vedere al curentului literar.

8. Eminescu a adus o reușită unica pentru literatura romana - poezia "Lucefărul". In plus, a fost primul roman care l-a tradus pe Immanuel Kant.

9. A avut o poveste de dragoste impresionanta cu poeta Veronica Micle, dar cu sfârșit tragic. Femeia s-a sinucis cu doua luni înainte de moartea lui Eminescu.

10. Cauza morții lui Mihai Eminescu a rămas un mister si exista mai multe versiuni: atac, infecție, eroare medicala, intoxicație cu mercur, sifilis.

