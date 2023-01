Duminică, 15 ianuarie, s-au împlinit 173 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Mulți români au celebrat ziua și au postat în mediul online versuri ale poetului.

Unii au schimbat abordarea. Este cazul unui român care s-a referit la opera poetului și felul în care este studiată în școlile din România.

"Îl prețuim atât de mult pe Eminescu încât la examene și la BAC, ca să luăm note mari, trebuie să învățăm tot ce au spus alții despre el, să memorăm comentarii, să reproducem cuvânt cu cuvânt referatele unora despre opera lui.

Ca să luăm 10, nici măcar nu trebuie să citim ce a scris Eminescu. Lucrările altora despre opera lui Eminescu sunt mult mai importante decât opera să. Atât poate Învățământul românesc acum", a scris acesta pe Facebook.

"Au fost lăudați doar cei cu harul tocirii"

În comentarii, mulți își amintesc de calvarul comentariilor memorate cuvânt cu cuvânt.

"Eu nu am putut niciodată să tocesc, iar asta mi-a pus multe probleme că elev într-un sistem de învățământ care pune cel mai mult preț pe tocit, nu pe abilitatea elevului de a reține logic informația. Pentru BAC am știut numa' două opere literare, alea de mi-au plăcut mie, "Enigmă Otiliei" și "Eu nu strivesc corola de minuni a lumii". M-am dus la BAC că la loterie și am câștigat, pentru că l-am avut pe Lucian Blaga.

Am scris poezia frumos pe o ciornă și am comentat-o cu cuvintele mele, adăugând opinii din critică literară citită din niște cărți foarte vechi, pe care le aveam prin casă. Tot ca la loterie am ajuns să le citesc și pe acelea și să rețin ceva din ele, pentru că mi-a plăcut cum au scris criticii despre Blaga.

Am luăm 9.70, cel mai probabil am nimerit un profesor care mi-a apreciat efortul și abordarea logică a subiectului. De la clasă nu am reținut absolut nimic și sunt absolut sigură că profesorii mei au crezut că am copiat, după ce priviri îndoielnice am primit, nici n-au mai vorbit cu mine după. Au fost lăudați doar cei cu harul tocirii, cei care au luat 10 perfect. Restu' eram și am fost mereu proști. Sănătate lor!"

"Se împlinesc 28 de ani de când știu perfect ce-a zis G. Călinescu despre Eminescu. Aia cu "Ape vor seca în albie și peste locul îngropării sale...." Ei, asta m-a scos din toate problemele la admitere liceu, 4 ani de liceu la limba română și bacalaureat! Nu există profă care să nu fi scăpat o lacrimă la auzul acelor cuvinte meșteșugite."

"Eu am fost mereu curioasă cum ar fi un elev punctat dacă ar avea o viziune diferită asupra operei sale, o interpretare care nu se regăsește în interpretările acceptate făcute de alții, pt că fiecare percepe o poezie/o opera literară în felul sau."

"Să nu exagerăm. Poți lua notă de trecere și dacă știi exact unde a pus poetul virgulele în Scrisoarea III."

"Acum 30 de ani era la fel. Am picat de două ori la facultatea de filologie pe treaba asta..urăm să învăț ce a zis cutare critic despre cutare opera și scriam părerea mea..n-a fost bine primit."

"Așa este. Copiii memorează comentarii literare, cu limbaj academic, făcute de profesori. De multe ori nu înțeleg mai nimic din ce e acolo. În schimb nu știu nici o strofă măcar să o spună nepoților, așa cum ne spuneau nouă, bunicii noștri."

"Pe vremea mea un Eminescu era de ajuns să iei bac-ul."

"BAC-ul îl luăm prin plagiat"

"În concluzie, BAC-ul îl luăm prin plagiat și școală ne învață să facem acest lucru. De ce ne-am debarasa de obișnuință la Mastere și Doctorate?"

"Exact! Școală românească se bazează numai pe memorie, în timp ce în alte țări, se bazează pe creativitate. Fiecare își exprimă pararea personală privind un subiect și sunt încurajați să spună cum ar acționa ei într-o situație dată. Este încurajată mult comunicarea."

"Sau nu învățăm nimic și oferim 5 bancnote cu chipul lui."

