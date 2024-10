PNL cere demisia lui Fifor dupa gafa cu rachetele balistice. Ministrul acuza o greseala de intelegere

Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, ii solicita ministrului Apararii, Mihai Fifor, sa demisioneze ca urmare a gafei legate de rachetele balistice care s-ar afla la baza de la Deveselu.

"Mihai Fifor, ministrul Apararii, afirma ca avem rachete balistice la Deveselu. Prostia Guvernului Dancila devine deja periculoasa, risca sa ne bage in razboi. Demisia!", a scris Ionel Danca pe Facebook.

Amintim ca Fifor a spus, marti seara, la Antena 3, ca la baza de la Deveselu ar fi "rachete balistice".

"Cum ar putea fi vreodata presedintele Putin incantat de faptul ca in Romania avem baza militara de la Deveselu, cu rachetele balistice? Cum ar putea vreodata presedintele Putin sa fie incantat ca avem baza de la Mihail Kogalniceanu, populata cu militari americani si noi insistam in continuare fata de SUA in parteneriatul strategic sa asiguram permanenta militarilor americani pe teritorul romanesc?

Cum ar putea Federatia Rusa sa fie incantata ca Romania isi dezvolta capabilitatile navale?", sunt intrebarile retorice ale lui Mihai Fifor.

Miercuri dimineata, ministrul a sustinut ca a fost doar o eroare de interpretare si ca stie exact ce gazduim la Deveselu si nu ar putea niciodata sa spuna ca avem rachete balistice.

"Niciodata nu cred ca cineva ar putea afirma ca la Deveselu avem rachete balistice. Aseara am spus ca avem baza de la Deveselu, care se ocupa de rachetele balistice, in niciun caz ca la Deveselu avem avem rachete.

E putin probabil ca eu sa nu stiu ce adapostim la Deveselu, sa nu stiu ca acolo sunt rachetele interceptoare si in ce mod functioneaza scutul de la Deveselu. A fost doar o greseala de intelegere, de comunicare in cel mai rau caz, dar in niciun caz nu as putea vreodata afirma ca la Deveselu avem rachete balistice (...) A fost in cel mai rau caz o eroare de intrerpretare", a sustinut Mihai Fifor, la Digi24.

