Un nou atac PSD la adresa ministrei Diana Buzoianu. „Doamna preferă să fie avocatul unor grupuri de presiune”

Deputatul Mihai Fifor (PSD) declară marţi, 23 septembrie, despre ministra Diana Buzoianu (USR) că, în loc să fie ministru al Mediului pentru România, preferă să fie avocatul unor grupuri de presiune, să protejeze interese înguste şi să sacrifice interesul naţional.

El mai afirmă că România are nevoie de soluţii, nu de miniştri ai ONG-urilor radicale, nu de politicieni disperaţi să-şi apere scaunul, ci de oameni capabili să ducă la capăt proiecte strategice pentru ţară.

Atacul lui Fifor vine cu o zi înainte de votul din Camera Deputaţilor pe moţiunea simplă împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, depusă de AUR.

”Câtă disperare pe USR să-şi păstreze ministra! O ministră dispusă la orice, numai să rămână pe scaun. O poziţie care îi permite să blocheze, cu bună ştiinţă, proiecte strategice pentru România”, scrie Mihai Fifor pe Facebook.

Deputatul PSD arată că Hidrocentrala de la Paşcani – începută acum 40 de ani, finalizată în proporţie de peste 75% – aşteaptă doar semnătura ministrei USR a Mediului, o semnătură care ar însemna energie ieftină şi curată pentru români, protecţie împotriva inundaţiilor în Moldova şi apă pentru comunităţi şi agricultură.

”Şi totuşi, blocaj. De ce? Oare pentru că în spatele ministrei USR stau o serie de ONG-uri radicale de mediu, care de ani de zile fac tot posibilul să întârzie sau chiar să blocheze investiţii majore în infrastructura energetică. ONG-uri care trăiesc din scandaluri, din procese şi din „activism”, dar care nu răspund niciodată în faţa cetăţenilor pentru facturile mai mari şi pentru pierderile de dezvoltare ale României. În loc să fie ministru al Mediului pentru România, doamna preferă să fie avocatul acestor grupuri de presiune. Să protejeze interese înguste şi să sacrifice interesul naţional”, spune Mihai Fifor.

El adaugă că, atunci când este întrebată de Parlament sau criticată public, reacţia e mereu aceeaşi: atacuri sterile, vorbe despre „marketing politic” şi „show pe TikTok”.

„România pierde timp şi bani”

”Realitatea e simplă: România pierde timp şi bani, românii plătesc mai mult, iar proiecte vitale zac în sertare pentru că ministra USR pare să răspundă mai degrabă la agende obscure decât la nevoile ţării. România are nevoie de soluţii, nu de miniştri ai ONG-urilor radicale. Nu de politicieni disperaţi să-şi apere scaunul, ci de oameni capabili să ducă la capăt proiecte strategice pentru ţară”, mai acuză Fifor în postare.

Nu este primul social-democrat care o atacă pe Diana Buzoianu, ministra Mediului din partea USR. Senatorul Daniel Zamfir (PSD) a declarat, luni, 22 septembrie, despre ministra Mediului că, prin faptul că nu emite avizele de mediu pentru hidrocentrale, arată că este rău intenţionată şi, din punctul lui de vedere, nu mai poate continua în funcţia de ministru.

El a precizat că, dacă ar fi deputat, ar vota împotriva ei, la moţiunea simplă de miercuri, 24 septembrie, din plenul Camerei Deputaţilor.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat luni, la dezbaterea moţiunii simple, că este un text plin de manipulări şi fake news-uri, o moţiune care cere Parlamentului şi Guvernului să facă ceea ce legea NU permite să fie făcut, iar AUR ar vrea să ne întoarcem în epoca în care hidrocentralele se construiau cu buldozere fără să se mai respecte legi.

