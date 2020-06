Fifor neaga informatiile potrivit carora DNA ar fi cerut date despre campania pentru prezidentiale: Povesti... de proasta calitate

Precizarea din PSD

"Urmaresc de cateva ore bune noullegat de campania pentru prezidentiale a Vioricai Dancila, despre DNA, despre dosare, despre dat cu. Si ma minunez. Am tot stat sa ma gandesc daca sa postez despre bazaconia asta sau nu....insa pentru a nu lasa urme de indoiala, scriu despre asta. Cel putin pana azi, din cate stiu, si stiu, nu a cerut nimeni, dar nimeni, date despre modul in care a fost derulata campania electorala. Conform legii, va cere AEP, la controlul pe care, in mod normal si legal il va efectua", a scris Fifor pe Facebook El a calificat drept "aiureala" informatiile privind "datul cu subsemnatul," "saltari", "moarte in chinuri" pentru cei care au fost implicati in campanie "Eu unul spun doar atat si imi asum: cheltuielile din campanie sunt publice, AEP a verificat si rambursat integral banii cheltuiti in campanie, pentru orice alta cheltuiala fiind documente clare, ca in contabilitatea oricarui partid . A vorbi despre faptul ca institutii ale statului ar fi cerut documente de la partid pentru campania electorala prezindentiala din 2019 sau, mai mult, ca cineva ar fi fost chemat la institutii ale statului pentru a da, reprezinta o minciuna, mare cat o zi de post.", afirma fostul secretar general al PSD.El a precizat ca oricine vrea informatii despre campania pentru prezidentiale 2019 poate oricand sa le gaseasca in contabilitatea partidului."Clar, transparent si, mai ales, pe lege . Nimeni, in acea campanie, nu a incalcat legea. Nu avea de ce si nu avea cum. Restul, sunt povesti....de proasta calitate. Cu PSD cel mereu corupt, cu furt din banii publici, cu nenorociri peste nenorociri, doar, doar s-o mai crea o stire despre PeSeDe-ul asta pe care unii il vor mort si ingropat!", a explicat Mihai Fifor.Informatii despre faptul ca au fost cerute documentele legate de achizitiile din campania pentru alegerile prezidentiale de anul trecut at fost confirmate duminica de purtatorul de cuvant al partidului, Lucian Romascanu "Stiu ca sunt cerute, nu am detalii, le voi afla in curand. Nu a fost in agenda partidului chestia asta", a declarat Romascanu.Liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu ar fi anuntat, in cadrul intalnirii pe care a avut-o la Constanta cu liderii PSD, ca Directia Nationala Anticoruptie a cerut documente de la partid legate de datoriile si contractele PSD din campania electorala de la prezidentiale si ca se asteapta ca aceasta sa fie tema de campanie impotriva PSD. Conform Antena 3, Ciolacu le-a mai spus membrilor partidului ca el crede ca Viorica Dancila va fi ridicata de DNA.Fostul lider si candidat PSD la prezidentiale Viorica Dancila a comentat informatiile, precizand ca nu stie de o astfel de ancheta, dar ca exista una care vizeaza perioada 2017 - 2019, inainte ca ea sa preia partidul. Ea a afirmat ca asteapta un telefon de la actuala conducere a PSD in care sa i se ofere explicatii si s-a declarat dispusa sa mearga la DNA, daca i se va cere. De asemenea, Viorica Dancila a facut si precizari referitoare la contractul cu consultantul Anton Pisaroglu, care acuza ca nu si-a primit banii. de la PSD. Viorica Dancila a afirmat si ca discuta foarte rar cu actuala conducere a partidului, deovedindu-se ca nu a fost nevoie de experienta ei de prim-ministru.Dancila s-a referit si la consultanta oferita de Anton Pisaroglu."Cand am preluat partidul, a fost operioada dificila, in care presedintele partidului a fost arestat, aveam 18% in sondaje . Firma de consultanta a muncit foarte mult pentru PSD, dar nu a fost nimic ilegal, contractul a fost legal, negociat de catre secretarul general si de catre trezorierul partidului, Mihai Fifor si, respectiv senatorul Stefan Mihu", a adaugat fostul prezidentiabil PSD.