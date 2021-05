Mihai Fifor, mesaj de forta pentru Florin Citu: PSD nu va sustine niciodata PNRR in forma actuala. E un plan sinistru de austeritate

Presedintele PSD Arad, deputatul Mihai Fifor, afirma ca PNRR ascunde un "Plan Sinistru de Austeritate pentru Romania", iar "PSD nu va sustine niciodata acest plan care taie venituri - pensii, salarii, alocatii, care amputeaza grav puterea de cumparare, anuleaza facilitati, creste taxe si impozite".Intr-un comunicat transmis, miercuri, AGERPRES, Mihai Fifor arata ca "nu mai e vorba de un Plan de Redresare si Rezilienta, ci un Plan Sinistru de Austeritate"."Este o mare minciuna ca Romania are 29 de miliarde din PNRR, o minciuna intretinuta de Iohannis, Citu si Ghinea. In realitate, Romania are doar 14 miliarde de la UE pentru PNRR. Diferenta, de 15 miliarde de euro, este un imprumut de tip FMI care va pune un jug social crancen pe Romania. Acesta este adevarul pe care guvernarea Citu voia sa-l ascunda, motiv pentru care a si secretizat totul. PSD l-a aflat si avertizeaza ca acest imprumut, conditionat de acceptarea unor politici dure de austeritate, va avea efecte nocive grave asupra populatiei, firmelor romanesti si nivelului de trai. Practic guvernul Citu revine la politica stransului curelei din timpul acordurilor FMI", sustine Mihai Fifor.In acelasi comunicat, liderul PSD Arad afirma ca "acest plan de austeritate inseamna inghetarea pensiilor si salariilor pe cinci ani, dar si a alocatiilor"."Cresterea varstei de pensionare, negata formal, dar confirmata pe fond, atat de documente cat si declarativ, de ministrul Turcan; cresterea unor taxe in zona IT si in zona IMM-urilor unde se ofereau stimulente pentru sustinerea acestor sectoare; cel putin dublarea impozitelor pe proprietate la persoanele fizice. Din toate aceste motive/conditionalitati dure, restul celorlalte state UE, cu exceptia Italiei si Romaniei, au refuzat imprumutul din PNRR, pentru ca nu vor sa-si puna acest jug social si s-au rezumat doar la accesarea grant-urilor, respectiv a sumelor nerambursabile", afirma deputatul PSD Arad.