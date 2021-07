Președintele CJ Constanța anunță că se alătură lui Florin Cîțu la congresul PNL. Criticile aduse de liderul local lui Ludovic Orban

Mihai Lupu a afirmat, în discursul de la conferinţa de alegeri a organizaţiei judeţene a PNL Constanţa, că nu a fost sunat de Ludovic Orban după ce a câştigat preşedinţia Consiliului Judeţean."În anul 2020, am stat de vorbă cu preşedintele meu şi premierul de la acea vreme, i-am cerut sprijin dacă voi câştiga. Din păcate, nu am primit niciun telefon, nici să îmi mulţumească, nici să mă certe că am câştigat acest judeţ. Nici astăzi domnul preşedinte nu şi-a adus aminte că la Constanţa este un preşedinte de Consiliu Judeţean. Îmi pare rău, noi astăzi, toată administraţia locală, domnule preşedinte, are nevoie de predictibilitate şi, cel mai important lucru, de stabilitate politică şi administrativă. Vă pun o singură întrebare, domnule preşedinte. Aţi afirmat că cine pierde, pierde tot, va pleca acasă. Cum veţi reuşi, dacă veţi reuşi să fiţi preşedinte, să fiţi premierul României?”, a declarat Mihai Lupu.El a precizat că administraţia locală are nevoie de stabilitate şi de susţinere financiară."Noi, administraţia publică, avem nevoie de stabilitate şi predictibilitate şi proiecte, avem nevoie de susţine financiară pentru echilibrarea bugetelor. Cum vreţi Constanţa să se dezvolte când noi nu avem niciun proiect, nu avem alocare bugetară. V-am rugat domnule preşedinte, fost preşedinte la acea vreme, să aveţi în vedere alocările bugetare. Am avut una din cele mai slabe alocări bugetare ale judeţului Constanţa. Dacă alte judeţe, nu le dau nume, au primit 465 de milioane, Constanţa a primit 223 de milioane. (...) Eu aleg, domnule preşedinte, stabilitate, predictibilitate, îl aleg pe Florin Cîţu pentru preşedinţia partidului”, a transmis Mihai Lupu.