Ginerele lui Gigi Becali își recunoaște fapta: "Am băut două sticle de vin și m-am urcat la volan"

Mihai Mincu, ginerele lui Gigi Becali, are probleme cu legea, după ce a fost prins băut la volan, pe numele lui fiind întocmit dosar penal.

El va fi judecat și poate primi o pedeapsă drastică, chiar dacă în opinia sa faptele nu sunt atât de grave.

“Totul este simplu. În urmă cu doi ani, când era încă pandemie, am fost în Herăstrău. Am băut vreo două sticle cu vin. La plecare m-am grăbit, trebuia să ajung la farmacie, astfel că m-am urcat la volan. A fost o greșeală pe care mi-o asum. Sunt conștient că nu trebuia să fac așa ceva. Dar am greșit și merg mai departe. Nu-mi este rușine cu ce fac în viață”, a explicat soțul Teodorei Becali, fiica cea mare a lui Gigi Becali, pentru cancan.ro.

“Pe drum, am fost oprit de Poliție. M-a oprit unul de la secție, nu unul de la Rutieră. Am fost la spital, mi s-au luat probe, sânge, tot protocolul. Și mi s-a găsit o alcoolemie de 1.6. Așa că mi s-a făcut dosar care merge și acum. Oricum, eu conduc și în acest moment, am dovadă de la procuror. Oricum, nu eram drogat, asta să fie clar”, a mai punctat acesta.

“Nu sunt pericol public, dovadă că și acum conduc. Exclud să cred că pot ajunge la închisoare. Repet, am făcut o greșeală, mi-o asum”, a încheiat soțul Teodorei.

