Comentatorul sportiv Mihai Mironică, desființat: "Trebuie să fii chiar bou. A mințit publicul ani la rând"

Comentatorul sportiv Mihai Mironică a fost atacat de fostul coleg de platou.

Mihai Mironică, cel care a comentat partida dintre Liverpool și Bournemouth de pe Voyo, ar fi făcut o remarcă deplasată în timpul partidei.

Radu Banciu, care a prezentat la Sport.ro emisiunea "Pe bune?" alături de Mihai Mironică, a avut o observație acidă legată de fostul coleg.

"La întreruperea meciului dintre Liverpool și Bournemouth pentru scandări rasiste, Mironică a zis că e normal să fie scandări din astea pentru că sunt mulți jucători de culoare (citind un comentariu).

Mironică nu e doar rasist, e doar prost. N-a vrut să zică asta. În ziua de azi, nu poți să comentezi și să spui adevărul. Înseamnă că e chiar prost.

Un comentator uns cu toate alifiile ca el, care a mințit publicul ani de zile spunând ce nu trebuia, nu putea să facă o gafă de genul acesta. Trebuie să fii chiar bou.

Mironică este un prost, asta da. Dar nu este rasist. El este suporterașul lui Liverpool, că el ține cu 18 echipe. N-ai cum să fii rasist și să ții cu Liverpool", a afirmat Radu Banciu.

