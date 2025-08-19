Comentatorul sportiv Mihai Mironică, desființat: "Trebuie să fii chiar bou. A mințit publicul ani la rând"

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 19 August 2025, ora 21:06
189 citiri
Comentatorul sportiv Mihai Mironică, desființat: "Trebuie să fii chiar bou. A mințit publicul ani la rând"
Mihai Mironică FOTO Facebook Mihai Mironică

Comentatorul sportiv Mihai Mironică a fost atacat de fostul coleg de platou.

Mihai Mironică, cel care a comentat partida dintre Liverpool și Bournemouth de pe Voyo, ar fi făcut o remarcă deplasată în timpul partidei.

Radu Banciu, care a prezentat la Sport.ro emisiunea "Pe bune?" alături de Mihai Mironică, a avut o observație acidă legată de fostul coleg.

"La întreruperea meciului dintre Liverpool și Bournemouth pentru scandări rasiste, Mironică a zis că e normal să fie scandări din astea pentru că sunt mulți jucători de culoare (citind un comentariu).

Mironică nu e doar rasist, e doar prost. N-a vrut să zică asta. În ziua de azi, nu poți să comentezi și să spui adevărul. Înseamnă că e chiar prost.

Un comentator uns cu toate alifiile ca el, care a mințit publicul ani de zile spunând ce nu trebuia, nu putea să facă o gafă de genul acesta. Trebuie să fii chiar bou.

Mironică este un prost, asta da. Dar nu este rasist. El este suporterașul lui Liverpool, că el ține cu 18 echipe. N-ai cum să fii rasist și să ții cu Liverpool", a afirmat Radu Banciu.

Start fabulos de sezon în Premier League: campioana Liverpool a tremurat pe teren propriu, într-un meci cu șase goluri
Start fabulos de sezon în Premier League: campioana Liverpool a tremurat pe teren propriu, într-un meci cu șase goluri
Echipa campioană a Angliei, Liverpool, a debutat cu victorie în noul sezon, după ce a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 4-2, formația Bournemouth, în prima etapă din Premier...
Anchetă deschisă de Premier League. Ce s-a întâmplat la meciul dintre Liverpool și Bournemouth
Anchetă deschisă de Premier League. Ce s-a întâmplat la meciul dintre Liverpool și Bournemouth
Premier League a anunţat că a deschis o anchetă, după ce meciul Liverpool-Bournemouth, scor 4-2, a fost suspendat temporar deoarece au fost făcute remarci rasiste la adresa atacantului ghanez...
#mihai mironica, #Radu Banciu, #liverpool, #Bournemouth, #premier league , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO "Era serparie". Adrian Mutu a investit 1.500.000Euro si a renovat totul: "E diferit de ce a facut Hagi"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Adrian Petre a avut un conflict cu Nicolae Dica in vestiar: "Nu vreau sa-l mai vad! E mare meseria asta pentru el"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Senzațional! Două românce, în finala Mondialului de la Otopeni. Când e cursa pentru medalii
  2. Comentatorul sportiv Mihai Mironică, desființat: "Trebuie să fii chiar bou. A mințit publicul ani la rând"
  3. Fostul patron din Liga 1, vacanță de lux cu ispita de la Insula Iubirii
  4. David Popovici n-a rămas impasibil. Mesajul campionului român: ”Au început...”
  5. Liderul mondial, retragere de ultimă oră de la US Open. Cine e jucătoarea afectată
  6. Carlos Alcaraz, într-un avion privat cu o jucătoare de top, chiar înainte să se „cupleze” cu Emma Răducanu
  7. Suspiciuni de fraudă la tragerea la sorți a Cupei României. Filmarea suspectă: „Ce manevre! Cam pe față”. Ce acuzații aduce CSA Steaua VIDEO
  8. OUT de la Rapid. Gâlcă l-a dat afară pe jucătorul care i-a făcut coșmaruri FCSB-ului. Și-a găsit imediat echipă
  9. Decizie radicală luată de Horia Tecău, înainte de meciurile decisive din Billie Jean King Cup
  10. UEFA a luat o decizie majoră, înainte de Bașakșehir - Craiova. FCSB, de două ori în această situație