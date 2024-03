Fanii Formulei 1 care credeau că au scăpat de Mihai Morar s-au înșelat: "Nu s-a schimbat nimic"

Mihai Morar va reveni în boxa de comentatori pentru următorul Mare Premiu, care va avea loc în Australia.

După ce a comentat alături de Mihai Ghigea prima cursă a sezonului din Formula 1, cea din Bahrain, Mihai Morar a fost desființat pe paginile fanilor motorsport.

Mihai Morar a fost înlocuit la următoarea cursă, cea din Arabia Saudită, de Antal Putinică, însă va reveni la microfonul Antena 1 pentru Marele Premiu al Australiei.

"Nu am timp să ascult vocile și nici nu vreau să vorbesc despre ele (n.r. – critici). Nu am nimic de confirmat și da, am fost plecat. Nu am ce să adaug în plus, nu s-a schimbat absolut nimic", a comentat el pentru sportpesurse.ro.

Programul Marelui Premiu al Australiei

Vineri: Antrenamente (orele 03.30 și 7.00, AntenaPlay)

Sâmbătă: Antrenamente (ora 03.30, AntenaPlay) și calificări (ora 06.45, Antena 3 și AntenPlay)

Duminică: cursa (ora 05.45, Antena 3 și AntenaPlay).

