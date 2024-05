Mihai Neșu a spus adevărul despre fosta soție. Ruptura s-a produs în urma accidentului

Mihai Neșu și Maria s-au căsătorit în 2006, dar au divorțat șase ani mai în târziu, la câteva luni de la accidentul suferit de fotbalist. Fosta lui parteneră a fost acuzată că l-a părăsit pentru că era într-o stare gravă.

Mihăiță Neșu se află într-un scaun cu rotile, după un cumplit accident suferit pe terenul de fotbal, în 2011, pe când fostul fotbalist evolua în Olanda, la Utrecht.

Mihai Neșu a trecut apoi prin alte momente dificile. A divorțat de soția lui, Maria, iar părinții i-au decedat în 2014.

Cu toate acestea, nu are resentimente față de Maria. Dimpotrivă, Neșu spune că el a depus actele de divorț pentru că nu a vrut să împovăreze pe nimeni.

"Mă bucur că mi-ai pus întrebarea asta, nu e un subiect care îmi face plăcere, dar poate e momentul să facem un pic de lumină, fiindcă s-a scris mult la vremea respectivă despre relația mea cu Maria. Realitatea este că eu am hotărât să divorțez de ea pe caz de boală.

Oamenii au blamat-o pentru că nu pot să înțeleagă, poate și eu aș fi blamat-o și în mintea mea eram supărat, dar mi-am dat seama că acum a fost un șoc mare și pentru ea. Acum ne-am liniștit amândoi, fiecare e la casa lui. Oricâte lucruri rele s-au scris despre ea, și exagerări, ea e un om bun și a fost alături de mine și la spital și vreau lumea să știe că nu s-a întâmplat așa cum s-a scris în ziare. Poate am greșit și eu că nu am ieșit să o apăr din fașă. Relația noastră a murit din cauza greutății noastre de face față accidentului. Eu am depus actele, nu voiam să împovărez lumea.

Dacă se uită Maria la mine, să mă ierte, pentru cum am gestionat atunci situația", a spus Neșu pentru Antena Stars.

"Mulți oameni au fost în jurul meu, trebuie să îi menționez pe sora mea, care stă cu mine și are grijă de mine acasă, Iulia, directoarea fundației, și Mihai, asistentul meu personal. Asistentele mele, doamna Maria și doamna Viorica. Cu ei îmi petrec viața".

Neșu a înființat o fundație și a demarat construcția unui centru de recuperare pentru copiii cu dizabilități, proiect care îl face pe fostul jucător să se simtă mai împlinit decât a fost vreodată.

"De când am deschis centrul de recuperare Sf. Nectarie de la Oradea, care primește atâția copii la recuperare, practic a devenit casa noastră. De trei ani încercăm să o mutăm aici, la Cihei", a spus Neșu pentru Antena Stars.

"Fiind în Olanda la un centru de recuperare foarte frumos, mă uitam la copii. Am văzut zona special amenajată pentru pediatrie și mi-a plăcut foarte mult. Am zis că dacă mă voi întoarce în Oradea o să fac și eu

În 2014 am trecut printr-o perioadă nu tocmai ușoară, când au murit și părinții mei, nu aveam în gând să pun în practică acest lucru.

Apoi am cunoscut-o pe Iulia, doamna directoare, și am demarat".

