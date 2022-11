Nesu s-a accidentat grav! Fostul stelist risca sa ramana paralizat (Video)

Fundasul roman al echipei olandeze FC Utrecht, Mihai Nesu, a fost transportat de urgenta la spital, dupa ce s-a ciocnit cu un coechipier in timpul antrenamentului de marti.

Internationalul roman a ramas imobilizat pe gazon dupa ce s-a ciocnit cu olandezul Alje Schut, fiind preluat imediat de o ambulanta, care i-a acordat primul ajutor iar apoi l-a transportat direct la spital.

Potrivit site-ului oficial al gruparii batave, accidentarea lui Nesu este destul de grava, fostul stelist fiind dus la spital cu o fractura in zona cervicala.

Fundasul in varsta de 28 de ani va fi operat in cursul zilei de marti, dar un verdict asupra recuperarii si revenirii sale pe teren va fi dat abia peste cateva saptamani.

RTV Utrecht a anuntat ca inainte ca masina salvarii sa-l ia pe Nesu pentru a-l transporta la spital, fotbalistul le-ar fi spus coechipierilor ca nu-si simte corpul de la barbie in jos. Mai multi jucatori ai gruparii olandeze au inceput sa planga, iar medicii se tem ca fundasul ar putea ramane paralizat.

"Depinde la ce nivel e, eu nu stiu acum despre ce e vorba. Vertebra are corp, are apofize transverse, are apofize spinoase... De aici rezulta gravitatea. Poate fi de la paralizie pana la o imobilizare de o luna. Nu se poate vorbi de o recuperare rapida, o sa-i ia ceva luni. In cel mai bun caz poate reveni peste o luna, doua, asta fiind cel mai optimist pronostic.", a spus Pompiliu Popescu, medicul nationalei Romaniei, pentru Mediafax.

Mihaita Nesu s-a transferat la Utrecht in 2008 si a bifat 86 de partide in prima liga olandeza, inscriind doua goluri.

