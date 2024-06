Olandezii ii pregatesc o surpriza de proportii lui Nesu

Olandezii de la FC Utrecht, echipa la care inca este legitimat romanul Mihaita Nesu, ii pregatesc o surpriza de proportii fundasului accidentat grav in luna mai.

Dupa ce l-au asigurat ca ii pregatesc un post in conducerea echipei dupa ce isi va finaliza procesul de recuperare, sefii lui Utrecht au pus la cale un moment magic pentru Nesu.

Conform presei olandeze, citata de postul Sport.ro, FC Utrecht intentioneaza sa organizeze un meci de gala pentru Nesu in prima parte a anului 2012. La respectiva partida ar urma sa fie invitate nume mari ale fotbalului iar fostul international roman, daca se va recupera destul de mult, ar putea da lovitura de start si ar putea lua loc pe banca de rezerve a echipei sale.

Directorul general al formatiei batave, Wilco van Schaik, a anuntat, recent, ca Mihai Nesu va ramane in cadrul clubului chiar daca si-a incheiat practic cariera odata cu accidentarea teribila suferita in luna mai.

"Vrem sa-l ajutam pe Nesu. De aceea, vrem sa-l pastram si sa-i oferim un nou contract, intr-o alta pozitie in club, din momentul in care va fi in stare s-o faca", a declarat van Schaik.

Mihai Nesu si-a fracturat o vertebra cervicala la un antrenament sustinut de Utrecht in luna mai a acestui an.

In acest moment, aparatorul roman isi poate misca doar capul si mana dreapta.

