Un fotbalist roman, accidentat grav in aceeasi zi cu Mihaita Nesu: Am fost la un pas de moarte

Un fotbalist roman a dezvaluit ca a suferit o accidentare grava in aceeasi zi in care Mihai Nesu era lovit pe un teren de antrenament de la Utrecht.

Mihaita Plesan, fostul mijlocas al celor de la Steaua, a marturisit ca in data de 10 mai 2011 a fost la un pas de moarte dupa ce s-a lovit serios la cap.

"Nu am vrut sa se afle acest eveniment. In momentul acelui eveniment cumplit din viata lui Mihaita Nesu, m-am accidentat si eu! Din pacate, a lui a fost grava. Nu se stie, dar am fost la un pas de moarte in acelasi moment, eram in Rusia la vremea respectiva. M-am lovit la cap, mi s-au pus multe copci si mi s-a infectat locul, am fost infestat cu stafilococul auriu. Trei saptamani nu m-am ridicat din pat, slabisem 15 kg", a declarat Plesan pentru Fanatik.

In perioada accidentarii, Plesan evolua in Rusia, la Volga Nizhny Novgorod.

Mihaita Nesu a suferit o accidentare grava in data de 10 mai 2011. La un antrenament al formatiei FC Utrecht, fundasul roman a fost lovit de un coechipier, fiind diagnosticat apoi cu fractura cervicala.

Fostul fotbalist a ramas paralizat si nu isi mai poate misca decat partial bratul drept.

Ads