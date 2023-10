Tatăl lui Vlad Pascu susține că situația este ”un dezastru”: ”Acest copil a greșit foarte mult”. Cum justifică muniția găsită

Tatăl tânărului care, drogat fiind, a accidentat mortal două persoane la 2 Mai a făcut, luni, primele declaraţii după incidentele în care sunt implicaţi membrii familiei sale şi a catalogat situaţia ca fiind ”un dezastru”. El a precizat că fiul său a greşit foarte mult şi a menţionat că înţelege prin ce trec părinţii victimelor, întrucât are şi el trei copii.

”Este un dezastru pentru noi. Ce pot să spun, este un dezastru pentru noi toţi, nu numai pentru mine. Mă pun de cele mai multe ori şi, sigur, nu pot schimba scaunul cu părinţii aceea. Am trei copii, ştiu ce înseamnă asta. (...) Acest copil a greşit, a greşit foarte mult”, a declarat, luni, Mihai Pascu, tatăl tânărului care a accidentat mortal două persoane la 2 Mai.

Mihai Pascu afirmă că a venit în România pentru două zile, dar presiunea asupra familiei sale a fost enormă.

”Eu când am venit în România am venit pentru ca să ne facem o lucrare stomatologică la Constanţa, fix pentru 2 zile am avut bilet de avion, iar presiunea, deci care a fost vizavi de mine, de familia mea, a fost foarte mare. Îmi cer scuze că nu sunt coerent, presiunile sunt foarte, foarte mari”, a mai afirmat Mihai Pascu.

Acesta a adăugat că întreaga sa familie este ”în diferite puncte”.

”Ori sunt arestaţi, deci doi dintre ei, Vlad, fiul meu, pe care nu l-am văzut de două luni de zile. Când am venit în ţară, am venit pentru ca să-l văd”, a mai afirmat Mihai Pascu.

El a dat explicaţii şi cu privire la municţia care s-a găsit în casa sa.

”Am fost vânător 20 de ani şi acum să vă spun, am uitat cifru de la un seif în care ţineam armele (...) N-am putut să îl mai deschid (...)

Ca urmare, răspund acum pentru acea muniţie care era într-o sacoşă de cârpă şi pe care nu am văzut-o atunci când am predat armele, arme pe care le-a predat din cauza faptului că la 5 ani de zile eu trebuia să mă duc ca să fac acea verificare (...) Drept urmare, răspund pentru faptele mele, vizavi de această...nici nu ştiu cum s-o numesc... greşeală. Poate că e prea puţin spus, a mai declarat Mihai Pascu.

Acesta susţine că fiul său, Vlad, nu a avut foarte mulţi bani la dispoziţie.

”O să sune foarte prost, ştiţi că toată lumea se aşteaptă să dau nişte răspunsuri acelea de multimilionar da, şi o să fac o glumă. Ştiţi ce am fost înainte să fiu milionar. Miliardar!”, a mai afirmat Mihai Pascu.

El a precizat că are zece firme, dar şase dintre ele sunt nefuncţionale.

Vlad Pascu şi părinţii săi au fost trimişi în judecată de către procurorii DIICOT pentru diferite infracţiuni, Vlad şi mama sa sunt arestaţi preventiv, iar Mihai Pascu este plasat sub control judiciar.

