Mihai Pintilii, confesiuni impresionante: "Știi ce mi-am dorit tot timpul? Să văd frigiderul plin"

Mihai Pintilii a fost un fotbalist care a tras din greu pentru a ajunge la Steaua și la echipa națională.

Pintilii a dezvăluit cât de greu i-a fost la începuturile carierei. El a evoluat la Viitorul Hârlău, Auxerre Lugoj, Jiul, Internațional Curtea de Argeș și Pandurii până să ajungă la Steaua.

"Am luat 500 de euro diurnă și am trăit patru luni la Petroșani, a fost ultima diurnă care s-a dat la Steaua. Atunci am văzut prima dată hârtia de 500. Nici nu știam ce e.

Știi ce mi-am dorit tot timpul? Să văd frigiderul plin. Intram, deschideam frigiderul...Doamne, ce mi-aș dori să am și eu frigiderul plin

La Hârlău am primit primă de paște două cofraje de ouă".

Pintilii a dezvăluit când va putea antrena. ”Sunt la Licenţa A, la anul în iunie termin în Moldova. Tot aşa, din mai-iunie, termin şi pentru Carnetul de Antrenor. Atunci voi putea fi antrenor secund. Voi fi în regulă.

Apoi, trebuie să faci un practică 1-2 ani ca să te înscrii la Licenţa PRO. Aş putea să mă înscriu în 2026. Vreo doi ani durează şi Licenţa PRO".

Ads