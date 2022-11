Mihai Pintilii, nedumerit după o nouă umilință europeană. "Ne-am făcut de râs. Nu înțeleg, să greșești pase simple"

Mihai Pintilii a declarat, joi seară, după ultimul meci din grupele Conference League, că spera ca jucătorii echipei FCSB să aibă o atitudine mai bună.

“Ca rezultat, revenirea mea a fost foarte proastă. Ei au venit cu jumătate din echipa bună. Am încercat, din păcate am pierdut. Speram la o atitudine mult mai bună din partea băieţilor. Trecem printr-un moment greu. Poate la derbiul cu Rapid să fie o scânteie, o motivaţie să ne revenim. Am fugit după doi iepuri şi n-am prins niciunul. E păcat că joci în Europa şi să te faci de râs. E important pentru ei să bage la cap că joacă fotbal. Urmează un meci foarte important pentru noi, un derbi, care poate să dea scânteia de care avem nevoie. Trebuie să le ridic moralul, să capete încredere. Nu înţeleg... să greşeşti nişte pase simple... “, a spus Pintilii la Pro Arena.

“Am pierdut meciul cu 3-0 şi am ieşit din Europa cu capul în pământ”, a mai afirmat antrenorul în conferinţa de presă de după meci.

Echipa FCSB a fost învinsă, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, de formaţia West Ham, în ultima etapă a grupelor Conference League.

