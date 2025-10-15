Titular la națională, dat afară de la FCSB! Gigi Becali: "Ce să mai fac cu el?”

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 20:42
203 citiri
Titular la națională, dat afară de la FCSB! Gigi Becali: "Ce să mai fac cu el?”
Jucătorii echipei naționale. Foto: Facebook / Echipa Natională de Fotbal a României

Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.

Tricolorii au marcat golul la ultima fază, prin fundașul Virgil Ghiță (90+5), cu o lovitură de cap, la centrarea lui Ianis Hagi.

România a obținut o victorie importantă, după un joc bun, în fața liderului grupei, luând astfel o gură de oxigen înaintea ultimelor două partide din grupă.

În echipa României a fost titular fundașul Mihai Popescu, care s-a accidentat și a fost înlocuit de eroul Ghiță.

Din păcate pentru Popescu, accidentarea e una gravă, care îi pune în pericol viitorul la echipa de club, FCSB.

"La Mihai Popescu durează, cred, 5-6 luni. Asta e. La altă echipă! Îi expiră contractul. Ce să fac cu el? Dacă e accidentat, ce să mai fac cu el? Mai durează 5-6 luni până revine.

Vreau fundaș central de 1,90, de genul lui Dawa, Ngezana. Asta e acum. Nu are rost să vorbim de el, are și el durerile lui”, a spus Gigi Becali.

#Mihai Popescu, #nationala, #FCSB, #Gigi Becali , #stiri FCSB
