Tatăl lui David Popovici, în mijlocul unui scandal uriaș la Dinamo: acuzații de abuz, favoritisme și condiții mizere

Mihai Popovici, tatăl campionului David Popovici și manager al Academiei de Înot Dinamo, este în centrul unui scandal care zguduie unul dintre cele mai importante cluburi sportive din România. Acuzațiile venite din interiorul clubului vizează abuzuri de putere, condiții improprii pentru sportivi, favoritisme și o presupusă folosire a funcției în interes personal.

În timp ce fiul său scrie istorie în bazinele internaționale, tatăl este criticat dur pentru modul în care gestionează Academia Dinamo, scrie Golazo.ro.

Acuzații: echipament impus și presiuni asupra părinților

Una dintre cele mai discutate acuzații se referă la obligativitatea achiziționării de echipament sportiv marca Arena, partener comercial al lui David Popovici, de către părinții micilor înotători. Surse din cadrul clubului susțin că Mihai Popovici le-ar fi transmis părinților că sportivii pot participa la competiții doar dacă poartă echipament Arena, o marcă ce îl sponsorizează pe fiul său.

„Cei care nu aveau bani erau informați că nu pot merge la concursuri până când copiii nu au echipamentul complet. Banii erau strânși printr-un părinte, fără bonuri sau facturi, și apoi virați într-un cont necunoscut”, a declarat o sursă pentru GOLAZO.ro.

Clubul Dinamo a reacționat la aceste informații, precizând:

„Clubul Sportiv Dinamo nu a făcut vreo achiziție de echipament Arena care ulterior să fie distribuită contra cost. Nu putem elibera chitanțe pe ceva ce nu are legătură cu CS Dinamo. Clubul nu este responsabil pentru inițiativele părinților”.

Plecări în lanț de la club: „A plecat și o campioană europeană!”

În ultimele luni, patru antrenori importanți au plecat din cadrul Academiei Dinamo, unii dintre ei fiind urmați de sportivii lor. Printre aceștia s-a numărat și Walter Bolognani, reputat tehnician italian, care ar fi intrat în conflict direct cu Mihai Popovici. Alături de el au părăsit clubul și Andrei Ene, Oussama Rebai și Andrei Pinticanu.

Una dintre cele mai dureroase pierderi este cea a Dariei Silișteanu, campioană europeană și vicecampioană mondială de juniori, care a ales să plece de la Dinamo și să revină la Suceava, alături de antrenorii ei.

Condiții precare în căminele sportivilor

Conform unor mărturii, micii înotători din cadrul Academiei ar fi fost nevoiți să trăiască în condiții scandaloase: mâncare proastă, cazare infestată cu ploșnițe și gândaci, lipsă de igienă și sprijin logistic minim.

„Copiii ajungeau la bazin pișcați, plini de bubițe. Părinții au fost nevoiți să aducă plase de țânțari, dezinfectant și chiar aparate de gătit. Iar clubul le-a transmis că tot ce intră în cămin este considerat donație”, relatează o sursă pentru Golazo.ro.

Situația a culminat în vară, când, potrivit informațiilor, nu ar mai fi existat buget pentru masa sportivilor. Timp de trei săptămâni, campioana Daria Silișteanu nu ar fi primit hrană la cantină.

Salarii ridicate, dar lipsuri pentru sportivi

Nemulțumirea crește și în jurul diferenței uriașe dintre veniturile conducerii și lipsurile resimțite de sportivi. Surse interne susțin că:

Mihai Popovici ar avea un salariu de aproximativ 35.000 lei lunar (7.000 euro);

David Popovici ar primi un salariu de 75.000 lei (15.000 euro) de la Dinamo;

Antrenorul Adrian Rădulescu ar fi plătit cu 70.000 lei lunar (aproximativ 12.000 de euro);

Alte rude ale lui Mihai Popovici ar fi angajate în structuri administrative ale clubului.

„Cum e posibil ca noi să nu avem buget pentru mâncare sau saltele curate, dar în jurul unei singure familii să graviteze sume atât de mari?”, întreabă retoric un angajat al clubului.

Ce spune Mihai Popovici?

Contactat de GOLAZO.ro, Mihai Popovici nu a dorit să comenteze direct acuzațiile, dar a transmis următorul mesaj:

„Pentru a răspunde este nevoie de documentare și de validare cu echipa CS Dinamo, iar astăzi nu putem organiza acest proces. Vă invit respectuos la o întâlnire față în față la club, într-un moment potrivit pentru agenda fiecăruia”.

Clubul a emis, de asemenea, o declarație oficială:

„Mihai Popovici a implementat reguli stricte, fără compromisuri, care nu sunt probabil pe placul tuturor. Sportul de performanță nu se poate dezvolta în afara unui cadru bazat pe disciplină și responsabilitate”.

Cine este Mihai Popovici?

Fost specialist în marketing farmaceutic, Mihai Popovici s-a implicat activ în cariera fiului său David, în special după ascensiunea spectaculoasă din 2021. A renunțat la activitatea din mediul privat pentru a-l manageria și, ulterior, a fost numit manager al Academiei de Înot Dinamo în 2023.

Obiectivul său declarat la momentul preluării funcției a fost:

„Să învățăm 15.000 de copii să înoate în următorii 10 ani și să găsim sportivi care să ajungă în finalele olimpice din 2028 și 2032”.

