Dorel din Las Fierbinți, în vacanță cu soția mai tânără cu 14 ani. "Ea nu vrea să iasă în evidență" FOTO

Actorul Mihai Rait, interpretul personajului Dorel din Las Fierbinți, se relaxează în vacanță alături de tânăra și frumoasa lui soție.

Mihai Rait (43 de ani) a postat pe Instagram o imagine din vacanța pe care o petrece la Londra alături de soția lui, Ana Maria (29 de ani).

Cei doi s-au cunoscut după un spectacol de stand-up comedy susținut de Mihai și au împreună un băiețel.

„Soția mea nu vrea să iasă în evidență. Ne-am cunoscut la un spectacol de-al meu, de stand-up comedy. Eram vecini de blocuri, ne-am văzut la un spectacol, ne-am plăcut și așa s-a născut povestea noastră de dragoste, care s-a finalizat cu o căsătorie.

Suntem finii lui Bobo, Mihai Bobonete, cu care mă știu din copilărie. La trei luni am cerut-o. Cam la sfârșitul primei săptămâni i-am spus că o iubesc. Ea s-a speriat puțin când am cerut-o. (…) Sigur am ales bine. Ea o să rămână până la final.

Noi ne-am căsătorit în 2017 și în 2018 am devenit părinți. În 2019 am avut luna de miere. Atunci ne-am permis să mergem. Am fost în Grecia. Am stat vreo 10 zile. Extraordinar a fost', a mărturisit Mihai Rait.

Și-a schimbat stilul de viață

Mihai Rait merge frecvent la sala de fitness, a slăbit 10 kilograme, iar abdomenul lui e tot mai tonifiat.

Pe 15 iunie, acesta a postat două fotografii. Prima este făcută în urmă cu 6 săptămâni, iar în cea de-a doua se văd rezultatele sportului practicat cu regularitate.

"Înainte și după 6 săptămâni. S-a slăbit, da’ s-a si chinuit. Se și continuă treaba", a scris actorul în mesajul care însoțește pozele.

Postarea a strâns într-o oră 6.000 de aprecieri și sute de comentarii.

