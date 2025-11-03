USR și PNL susțin un independent pentru Consiliul Județean: „Nu pot sta deoparte și privi cum Buzăul e dat lui Ciolacu!”

În decembrie vor avea loc alegeri parțiale pentru Consiliul Județean Buzău. Din partea PSD va candida Marcel Ciolacu, din partea AUR Ștefan Avramescu, iar PNL și USR tocmai au anunțat omul pe are se bazează în cursă.

Mihai Răzvan Moraru este alegerea PNL și USR. Pe pagina sa de Facebook scrie că este antreprenor și, de asemenea, realizează un podcast. El este originar din Buzău, dar locuiește în București. Anunțul privind candidatura a fost făcut pe Facebook, luni seara, 3 noiembrie.

„Am decis: voi candida pentru conducerea Consiliului Județean Buzău!

Am luat o decizie importantă!

De astăzi, intru în lupta pentru conducerea Consiliului Județean Buzău, ca independent, susținut de o alianță formată din PNL și USR. Le mulțumesc celor două partide pentru încrederea acordată și îi invit pe toți cei care cred că Buzăul merită mai mult - să ni se alăture!

Știu că de mâine vor începe atacurile, că se vor spune multe neadevăruri și se va încerca discreditarea mea. Mi le asum!”, a declarat Moraru.

Ads

În opinia sa, Ciolacu nu merită o funcție de conducere la nivel local.

„Dar nu pot sta deoparte și privi cum Județul Buzău este 'dat' lui Marcel Ciolacu, ca un cadou pentru o retragere liniștită, după anii săi de guvernare care au adus atâta dezamăgire și dezbinare! După atâtea miliarde de euro 'dispărute'!

Refuz ideea că buzoienii ar fi cetățeni de rang doi, care trebuie să accepte că au de ales doar între Marcel Ciolacu și fostul 'elev' al lui Marcel Ciolacu!

Această candidatură este un pas asumat din partea mea, făcut cu toată responsabilitatea.

Pentru că dacă ne dorim o clasă politică altfel, trebuie să avem curajul să facem un pas înainte. Eu îl fac acum.

Voi merge în această campanie cu determinarea de a câștiga și cu convingerea că Buzăul poate redeveni un județ condus cu demnitate și competență. Dar și cu respect față de buzoieni, care timp de 35 de ani au primit multe promisiuni goale!

Dragi buzoieni, vă chem alături de mine, nu doar ca să înfruntăm un sistem, ci să reclădim încrederea că politica poate fi despre oameni, nu despre privilegii”, a mai transmis Moraru.

Ads