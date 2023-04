MRU: Forta Civica nu negociaza cu alte partide pentru europarlamentare

Forta Civica nu are negocieri cu alte partide de centru-dreapta, prin urmare nici cu Partidul Miscarea Populara (PMP), cu privire la alegerile europarlamentare, a declarat marti presedintele formatiunii, Mihai-Razvan Ungureanu.

El a adaugat ca exista insa discutii, conducerea FC luand in calcul toate posibilitatile incepand cu aceea de a candida singuri pe liste la europarlamentare si pana la incheierea unei eventuale aliante electorale.

"In momentul de fata, FC, prin reprezentantii sai, nu este in situatia de a negocia cu niciun partid din jumatatea de centru-dreapta a spectrului politic romanesc. E adevarat ca avem discutii cu reprezentantii altor partide. Avem discutii, de asemenea, cu reprezentantii PMP, dar nu suntem in negocieri.

Neexistand negocieri, nu s-a convenit pe nicio lista comuna europarlamentara FC si PMP. Discutii avem, iar disponibilitatea noastra de dialog nu a fost niciodata contrazisa.

Ne facem temele ca partid si luam in calcul toate variantele politice de participare la alegerile europarlamentare, de la a merge singuri in alegerile europarlamentare si pana la a incheia aliante electorale, dar 4 martie este ultima zi in care se mai pot depune actele unei aliante electorale", a precizat acesta, intr-o conferinta de presa sustinuta la Palatul Parlamentului.

Ads

Potrivit acestuia, "nu exista partid de centru-dreapta din Romania care sa nu fi propus FC fuziune prin absorbtie", insa Forta Civica "nu este de vanzare". De asemenea, Ungureanu a subliniat faptul ca, in conditiile in care FC va reusi sa obtina la alegerile europarlamentare mandate de eurodeputati, acestia vor fi bine-veniti in familia Popularilor Europeni.

"Cu foarte putin timp in urma am primit o scrisoare de la presedintele PPE care ne-a confirmat ca europarlamentarii alesi din partea FC sunt bine-veniti in grupul PPE. Evident, ce ne ramane noua e sa castigam posturile de eurodeputati la care tintim", a mai spus Ungureanu.

El a adaugat ca formatiunea sa a fost invitata sa participe la Congresul PPE de la Dublin, in perioada 5-7 martie.

"Este a doua oara cand FC este invitat sa participe la congrese succesive, recunoscandu-i-se statutul de candidat la familia PPE. Se va discuta campania electorala a partidelor care apartin PPE in Europa. Vom participa ca observator la discutiile privind stabilirea candidatul PPE pentru pozitia de presedinte al Comisiei Europene", a conchis Mihai-Razvan Ungureanu.