MRU, despre planurile de unificare a dreptei: Iesim curand cu un manifest comun

Mihai Razvan Ungureanu a oferit miercuri seara cateva detalii in premiera in legatura cu noua platforma electorala de dreapta care va participa la alegerile din toamna si va fi principalul concurent al USL.

Liderul Initiativei Civice de Centru Dreapta a explicat, intr-o emisiune la B1 TV, ca miercuri a avut loc cea de a doua runda de "discutii informale" intre ICCD, PDL, Noua Republica, Fundatia Crestin Democrata si PNTCD, urmand ca viitoarea intalnire din 20 august sa fie una dintre cele mai importante.

MRU a explicat ca platforma de dreapta este o alianta electorala in care fiecare formatiune politica sau civica isi va pastra sigla si numele, ele urmand sa aiba insa obiective politice comune.

Cat priveste numele acestei aliante electorale, el nu a fost inca decis, existand mai multe variante de lucru.

"Numele va intruni unanimitatea reprezentantilor componentelor acestei platforme si va fi verificat din punct de vedere sociologic, sa fie usor de inteles si cuprinzator(...) si explicit ca opozitie dedicata luptei politice cu USL.

Astazi am decis ca in maximum doua saptamani sa putem iesi cu un manifest comun care reprezinta conceptele si directiile de actiune politica, sa detaliem obiectivele noastre tactice si strategice. Apoi sa promovam denumirea", a explicat Mihai Razvan Ungureanu.

Cat priveste calendarul constituirii si inregistrarii noii aliante de dreapta la tribunal, acesta a spus ca el tine foarte mult de "validarea deciziilor in interiorul fiecarei formatiuni componente", existand diferite prevederi statutare, "in asa fel incat procesele interne odata incheiate sa le putem prezenta in public la jumatatea lunii septembrie".

Dupa aceea va urma prezentarea programului de guvernare al noii aliante de dreapta, care va reprezenta "munca specialistilor" din toate formatiunile componente.

"Procesul de consolidare este realitate", s-a aratat el increzator, subliniind ca unul dintre obiectivele avute in vedere este castigarea alegerilor parlamentare.

In acest scop, el a precizat ca toti liderii politici din noua alianta agreeaza "nevoia unui cod etic al comportamentului politic si al reprezentarii in Parlament", caracterizand aceasta atitudine ca "foarte sanatoasa".

"Nimeni nu se asteapta ca pe listele parlamentare sa se regaseasca oameni care au o biografie incarcata", a subliniat Mihai Razvan Ungureanu, adaugand ca remarca la toti partenerii sai de negociere "nu doar buna credinta, ci si interes".

Discutia se poarta intre egali

Intrebat cine va fi liderul noii aliante, tinand cont ca Vasile Blaga declara ca aceasta se va forma in jurul PDL, cel mai bine cotat in sondaje, Mihai Razvan Ungureanu a afirmat ca inca nu s-a luat o decizie, dar nu este exclusa nici conducerea colectiva.

"Nu exista o gandire de ordin cantitativ - cine e mai mare, cine e mai mic. Fiecare vine cu un plus(...) Domnul Blaga insusi a spus ca in jurul mesei se afla egali. Discutia se poarta intre egali(...)

Niciunul nu a pornit de la principiul ca trebuie sa existe un sef, ci de la constatarea ca trebuie sa avem o actiune comuna(...) Obiectivul clar e de a invinge in 2 decembrie", a spus MRU, referindu-se la posibila data a alegerilor parlamentare.

Cat despre candidatii pentru prezidentiale sau functia de premier, solutiile "viabile" vor fi alese printr-o "discutie matura".

In ceea ce il priveste, "pentru 2014 am sa fac tot posibilul de a fi un candidat cu sanse pentru a castiga presedintia. Singur nu se poate, e nevoie de o forta politica apta sa sustina acest meci", a recunoscut liderul ICCD.

Cat priveste participarea la alegeri, "speranta mea e ca pana la jumatatea lui septembrie sa avem toate aceste aspecte clarificate, inclusiv reprezentarea pe listele electorale", a declarat MRU, precizand inca o data ca el insusi va figura pe aceste liste.

