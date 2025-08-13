Ce crede Ungureanu despre Basescu si cand isi va lansa propriul proiect politic

Autor: Camelia Badea
Marti, 03 Aprilie 2012, ora 23:27
4380 citiri
Ce crede Ungureanu despre Basescu si cand isi va lansa propriul proiect politic
Foto: gov.ro

Mihai Razvan Ungureanu crede ca Traian Basescu are un "profil interesant" si este un partener onest si deschis. El mai spune ca simte asteptarea creata in randul electoratului de dreapta, dar pentru a lansa un proiect politic propriu trebuie sa treaca de un prag important.

Invitat marti seara la Realitatea TV, premierul a trecut in revista o serie de probleme de natura economica, dar a facut si cateva scurte referiri la subiecte de natura politica.

El a precizat ca, in calitatea sa de independent, are o relatie buna de colaborare cu coalitia care il sustine, adaugand ca s-ar bucura ca la un moment dat sa poata spune acelasi lucru si despre partidul din care provine, PNL.

Ungureanu s-a declarat inca o data un om cu puternice convingeri de dreapta si a precizat ca, in calitatea sa de sef al Executivului, a urmarit sa demonstreze ca "se poate face buna guvernare in Romania, fara comisioane, fara maini bagate in buzunarele statului".

"Se poate recastiga increderea cetatenilor, pentru ca omul care voteaza si pe care de observatorii politici il subestimeaza, este mult mai inteligent decat isi pot unii imagina", a adaugat el.

Intrebat daca intentioneaza sa lanseze un nou proiect politic, asa cum se speculeaza in mass-media, Mihai Razvan Ungureanu a declarat ca deocamdata nu poate oferi un raspuns clar.

"Proiectele mele politice, gandirea mea strategica, se construiesc in timp, pe baza unor premise.(...) Devin constient de asteptarea care exista intr-o masa foarte mare de electorat matur, unde exista meserii liberale, in patura educata, urbana, profesori, avocati, medici, oameni la varsta activa si care sunt dezamagiti sau au fost loviti de masurile de austeritate. Sunt comun in aspiratii cu ei, simt aceasta asteptare, vine spre mine, fie ca sunt in teritoriu sau la Bucuresti, primesc telefoane, mesaje.

Ea se va structura intr-un fel, dar mai are nevoie de un ingredient esential: recunoasterea succesului in administrare", a explicat Ungureanu, punctant ca acesta nu poate fi certificat prin 2 luni de guvernare, ci mai este nevoie de cel putin o luna.

"Acesta este motivul pentru care doresc sa merg in Parlament dupa 100 de zile de guvernare, sa spun ce vreau sa fac(...) Atunci apare turnesolul acestei actiuni", a declarat Ungureanu, dupa ce precizase anterior ca doreste sa prezinte in forul legislativ ce a gasit la Guvern, ce a facut sau ce nu a reusit sa faca inca si ce isi propune sa faca in perioada urmatoare.

Traian Basescu - un profil interesant

Premierul Ungureanu a fost intrebat de moderator daca are o legatura buna cu presedintele Traian Basescu. "Ce inseamna legatura buna? E seful statului", a replicat el.

Moderatorul a continuat, spunand ca horoscopul arata compatibilitati intre zodia sa si cea a presedintelui. "Ma speriati domnule Hurezeanu", a raspuns prim-ministrul, refuzand apoi sa comenteze pe tema compatibilitatilor astrale intre el si Elena Udrea.

"Mi-am muscat limba, aveam un raspuns sarcastic!", a replicat el.

In schimb, Mihai Razvan Ungureanu s-a aratat dispus sa comenteze un pic mai mult pe tema relatiei sale institutionale cu presedintele, intrebat fiind daca este de acord cu Cozmin Gusa, care declarase cu cateva ore inainte ca Ungureanu ar avea "nevoie ca de aer de o disputa cu Traian Basescu".

"Nu imi pun problema asa. Ca prim ministru am multumirea de a avea un partener onest in presedintele Romaniei. Si onest si deschis si care este extrem de interesant ca profil experimental", a declarat premierul, spunand ca nu are decat de castigat din dialogul cu "un om care a fost peste 20 de ani in administratie".

"Experienta politica se castiga in timp, se sedimenteaza, ea nu vine deodata. Presedintele are un profil foarte interesant si este un partener important", a mai spus Ungureanu, adaugand ca din intalnirea sa cu Traian Basescu "profitul este al tuturor", pentru ca se echilibreaza "balansul" premier-presedinte in actul de guvernare.

