MRU: A fost o vasta operatiune de intoxicare a CCR

Fostul premier Mihai Razvan Ungureanu este de parere ca decizia CCR anuntata marti putea fi luata inca din 2 august, "daca nu ar fi fost o vasta operatiune de intoxicare a Curtii".

"Insasi Curtea a vrut sa puna capat crizei in care a fost antrenata o tara intreaga", a declarat el intr-o interventie telefonica la B1 TV.

In ceea ce priveste discursul lui Crin Antonescu de dupa anuntarea deciziei CCR, respectiv ca Judecatorii Curtii Constitutionale au constatat ca referendumul este valid din punct de vedere al organizarii, dar ca nu s-a indeplinit conditia de cvorum, fostul premier sustine ca "Antonescu doreste sa se transforme in factorul cel mai toxic al politicii romanesti, un instigator politic (...), care ne imparte in buni si rai".

Dupa parerea sa, afirma Ungureanu, 7 milioane de romani reprezinta adevarata natiune romana. Pe acestia el "ii asaza artificial in spatele deciziei sale politice". Cat despre romanii din diaspora, Antonescu ii scoate in afara jocului electoral, taindu-le un drept constitutional, la fel si comunitatilor minoritare, mai declara Ungureanu.

"Un discurs de un asemenea antieuropenism nu mi-a fost dat niciodata sa aud", mai afirma fostul sef al Guvernului. Acesta remarca si ca "Romania, in opinia sa (a lui Antonescu - n.r.), e o colonie". "Numai o minte imbacsita de ceausismul cel mai negru poate gandi asa".

"Este un discurs iresponsabil in opinia mea - nu le pasa de Comisia Europeana si Departamentul de Stat, se razboiesc cu ele", a mai spus Ungureanu despre discursurile liderilor USL de dupa anuntarea deciziei CCR de marti.

Autism politic si logoree retorica

Revenind la presedintele interimar, Crin Antonescu, acesta a mai afirmat ca acesta "se desprinde incet-incet de noi, intru autism politic, incarcat de logoree retorica".

Referitor la actualul premier, Victor Ponta, Ungureanu sustine ca "in momentul in care Antonescu tace, acesta preia exact acelasi tip de discurs, cu deosebirea ca nu stie sa puna verbul dupa subiect". In viziunea lui Ungureanu, Ponta "considera ca a guverna o tara inseamna a discuta in afara unui concubinaj politic". Dupa 3 luni trebuia sa stie cum e cu butoanele sistemului politic, afirma Ungureanu. "Coabitarea e necesara pentru binele unei tari, parerea personala conteaza cel mai putin", sustine Ungureanu.

Daca premierul considera ca nu poate coabita inseamna ca nu are minima intelepciune politica de a intelege ca nu conteaza sa-i fie lui bine, mai sustine Mihai Razvan Ungureanu, afirmand ca ce face Ponta in acest moment se numeste "politica proasta de Dambovita".