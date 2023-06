M.R. Ungureanu ia apararea SIE si il ironizeaza pe Crin Antonescu

Mihai Razvan Ungureanu, fost director SIE, l-a ironizat miercuri pe Crin Antonescu, spunand ca acesta cauta vinovati pentru haosul produs de USL aruncand cu piatra in acest serviciu si crezand ca "ea nu va veni vreodata inapoi".

Invitat la B1 TV, Mihai Razvan Ungureanu a fost intrebat pentru cine lucreaza SIE, cata vreme presedintele interimar, dar si deputatul PSD Mugurel Surupaceanu lanseaza acuzatii grave la adresa acestui serviciu.

"Pentru tara", a fost raspunsul prompt al lui MRU, care le-a reprosat celor doi ca nu cunosc legile si nu stiu despre ce vorbesc.

Surupaceanu (PSD): Firme SIE platesc politicieni de rang inalt din Vest, pentru Basescu

SIE reactioneaza la acuzatiile lui Crin Antonescu

"Dar nu poti sa ai pretentia sa citeasca legile, daca ele nu se mai respecta", a adaugat MRU ironic.

"In momentul in care nu iti explici ce haos ai putut sa faci, cauti vinovati in alte parti, intotdeauna vinovati de serviciu(...)Domnul Crin Antonescu are falsa indemanare de a arunca cu piatra acolo de unde nu crede ca va veni vreodata inapoi", a continuat acesta, subliniind faptul ca SIE este un serviciu "cunoscut pentru tacere si discretie".

SIE - un serviciu de spionaj, nu o agentie de presa

Mihai Razvan Ungureanu a dezvaluit ca, in vremea in care el era director SIE, iar Crin Antonescu presedinte PNL, l-a invitat pe acesta la sediul central al serviciului pentru a-l informa "asupra menirii" acestuia si a modului in care "se articuleaza in osatura sistemului de securitate".

"Imi pare rau sa spun ca nu a dat niciodata curs acestor invitatii care s-au facut in modul cel mai amical cu putinta", a declarat MRU.

El a tinut sa precizeze foarte clar ca SIE "este un serviciu de spionaj, nu o agentie de presa sau de lobby", care actioneaza in conformitate cu "legi foarte clare si neinterpretabile", dar si ca asupra lui se exercita in permanenta un control tripartit: CSAT, Curtea de Conturi, comisia parlamentara.

"Reprezinta un serviciu care le ofera beneficiarilor legali acea informatie capabila sa ii orienteze pe oamenii politici in deciziile pe care le iau", a precizat MRU.

"Ma indoiesc ca cineva vrea sa ne faca rau cata vreme ne putem face noi singuri"

In ceea ce priveste vinovatii de ceea ce s-a intamplat in ultimele luni si, mai ales, actiunea "organizata, coordonata si finantata" despre care vorbea Crin Antonescu, Mihai Razvan Ungureanu a spus ca presedintele interimar "raspunde astfel la o intrebare pe care cu totii ne-am pus-o".

"Stie despre ce e vorba! Adica tot ce s-a intamplat e o actiune organizata, coordonata si finantata, astfel incat puciul parlamentar nu e un incident(...) Stie foarte bine despre ce vorbeste, doar ca nu e vorba depre SIE, ci si de USL(...) Tot ce s-a intamplat, este opinia mea personala, dar vad, sustinuta si de domnul Antonescu, s-a intamplat organizat, coordonat si cu o finantare pusa bine la punct", a declarat fostul premier al Romaniei.

Mihai Razvan Ungureanu a respins ipoteza ca aceasta actiune ar fi fost organizata si finantata din afara granitelor.

"Ma indoiesc ca cineva vrea sa ne faca rau cata vreme ne putem face noi singuri", a comentat acesta cu ironie, respingand inclusiv ideea ca Rusia ar avea vreun amestec in ceea ce s-a intamplat la noi.

"Nu cunosc asa ceva si nu m-as grabi sa arat cu degetul peste hotare cata vreme ceea ce se intampla aici poarta nume romanesti", a punctat el.

Mihai Razvan Ungureanu a avut si o explicatie pentru faptul ca liderii USL cauta vinovati in cu totul alte parti, chiar si peste hotare.

"Ceea ce domnii care au pus la punct acest valmasag de incalcari ale Constitutiei si legilor in vigoare si regulamentelor parlamentare nu au prevazut este reactia externa.

Ei sunt surprinsi pentru ca au considerat ca tot ce se intampla in Romania se petrece sub o cupola de sticla. Fals, cata vreme Romania e parte a UE, nu un stat izolat, si e parte a NATO", a subliniat Mihai Razvan Ungureanu, apreciind ca ceea ce au constatat "prietenii nostri" ca s-a intamplat in Romania in ultimele luni este "o fragilizare a statului de drept, o fragilizare implicita a democratiei".

