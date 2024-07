Deputatii si senatorii PSD nu vor fi prezenti, marti, la sedinta plenului reunit al celor doua camere parlamentare, la care se va vota numirea lui Mihai Razvan Ungureanu in functia de director al SIE, la propunerea presedintelui Klaus Iohannis.

"A fost o decizie prin consens. Nu vom sustine nominalizarea si nu vom participa la vot", a declarat presedintele interimar al PSD, Rovana Plumb, la finalul sedintei grupurilor parlamentare PSD din Senat si din Camera Deputatilor, precizand ca nu s-a dat un vot pentru acest boicot.

Intrebata de jurnalisti daca parlamentarii PSD vor participa la audierea lui Mihai Razvan Ungureanu in comisii, conform prevederilor legale, Rovan Plumb a parut usor nesigura. "Maine, la comisie vor face conform regulamentului si vor participa", a spus aceasta.

Rovana Plumb a reamintit ca, in aceasta dupa-amiaza, de la ora 16:30, are loc o sedinta a coalitiei de guvernare, dar a subliniat ca subiectul Ungureanu nu va fi discutat.

"Temele coalitiei la guvernare sunt teme socio-economice si de guvernare. In ceea ce priveste pozitia privind nominalizarea, nu se va discuta in coalitie", a sustinut liderul interimar al PSD.

Rovana Plumb a negat categoric ca la sedinta grupurilor PSD ar fi izbucnit un conflict si ca Valeriu Zgonea ar fi declarat ca isi depune mandatul de presedinte al Camerei Deputatilor.

"Nu a fost niciun fel de tensiune. Trecem print-o perioada in care, normal, trebuie sa ascultam opiniile tuturor colegilor. Unii vorbesc mai tare, altii mai incet (...) Nu am asistat la o astfel de discutie si nu a spus ca isi depune niciun fel de mandat. Domnul Zgonea a prezentat procedura", a sustinut Rovana Plumb, contrazicand informatiile aparute pe surse in presa.

La randul sau, Valeriu Zgonea a declarat ca decizia grupurilor PSD a fost "sa nu participe la vot decat subsemnatul si un secretar".

"Ne pastram aceeasi opinie fata de persoana ca si in 2012, cand am dat votul impotriva Guvernului Ungureanu", a subliniat Zgonea, precizand ca o pozitie similara a exprimat si Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, partid nou infiintat prin fuziunea PLR cu PC, dar membru in coalitia de guvernare.

Valeriu Zgonea a explicat ca nu are rost sa se amane sedinta de plen pentru votul in cazul sefiei SIE, pentru ca rezultatul va fi acelasi de fiecare data.

In ceea ce priveste avizul Comisiei de control SIE, Zgonea a precizat ca el este "consultativ", nicidecum obligatoriu, lucru care s-a vazut si la desemnarea anterioara, a lui Teodor Melescanu.

"Nu putem sa comentam pana nu vedem raportul Comisiei SIE si maine in plen. Exista precedent la Teodor Melescanu, care a fost director SIE - plenul este cel care decide cu privire la o anumita nominalizare", a afirmat presedintele Camerei Deputatilor.

Intrebat daca s-a certat in sedinta de grup cu colegul sau senatorul Serban Nicolae (care ii ceruse sa nu programeze plenul pentru vot) si daca si-a pus mandatul pe masa, Zgonea a negat vehement.

"Sub nicio forma! Ne cunoastem de la Revolutie, am fost amandoi in CPUN, el mai in fata, eu mai in spate, la litera Z", a comentat Valeriu Zgonea.

Mihai Razvan Ungureanu va fi audiat marti, de la ora 11, in Comisia comuna de control SIE, urmand ca raportul comisiei sa fie prezentat la sedinta plenului reunit de la ora 17 si sa se dea un vot secret, cu buletine de vot.

Pentru ca sedinta de plen reunit sa poata avea loc, este nevoie sa fie prezenti jumatate plus 1 din numarul total al parlamentarilor, adica un cvorum de 278 de parlamentari.

Parlamentarii PNL, UNPR si UDMR, care au anuntat ca vor vota numirea lui Ungureanu la sefia SIE, sunt in numar de 265, prea putini pentru ca sedinta sa aiba loc. Daca insa se adauga si parlamentarii din grupul minoritatilor, neafiliatii si democrat-popularii, atunci se strang 282 de voturi, cu 4 in plus fata de cvorumul necesar, informeaza Digi24.

Insa, potrivit calculului facut de liderul deputatilor PNL, Ludovic Orban, numarul parlamentarilor care ar urma sa fie prezenti la votul in cazul lui Mihai Razvan Ungureanu ar fi cu 20 peste minimul necesar pentru a fi cvorum..

"Avem 251 de parlamentari PNL, UNPR si UDMR, plus inca 47, deci avem 298 de deputati si senatori care nu sunt membri in PSD sau in PC-PLR. (...) In cazul in care PSD-PLR-PC decid sa boicoteze, trebuie sa mobilizam foarte bine oamenii - si din PNL, si din celelalte formatiuni politice", a declarat prim-vicepresedintele PNL pentru Ziare.com.

Totusi, acesta a confirmat luni la pranz ca 5 liberali vor lipsi de la sedinta, 3 cu probleme medicale si 2 aflati in strainatate, la mare distanta de tara.

