Decizia de ultimă oră a lui Mihai Rotaru la Universitatea Craiova

Mihai Rotaru anunță schimbări importante la Universitatea Craiova.

Patronul oltean va reveni la conducerea executivă a echipei.

Totul s-a decis după rezultatele nefaste ale clubului oltean în acest sezon.

"Eu de doi ani de zile am stat departe de echipă. De când a venit domnul Rădoi, am stat și mai departe. Din acest moment, m-am implicat înapoi în ceea ce înseamnă viața clubului. Eu am stat departe doi ani de zile, dar începând de la acea demisie, pot să spun că a fost un eșec al unui anumit tip de management - managementul prin care delegăm responsabilități, fiecare să-și facă treaba.

Și am ajuns într-o situație neplăcută. Având în vedere că am condus timp de șapte ani clubul, din 2013 și până în 2020, voi conduce acest club din nou, până în vară. Nu înseamnă că fac echipa sau că aleg eu jucătorii, pentru că nu am eu timp, dar mă voi implica și voi conduce din nou executiv acest club", a spus Rotaru, la Digisport.

Universitatea Craiova a rămas și fără antrenor după ce Mirel Rădoi și-a dat demisia.

Dragoș Bon va conduce echipa în acest final de an.

