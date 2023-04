Patronul Craiovei acuză Federația: ”Am auzit poveștile alea cu mici, coaste, manele și fleici”

Universitatea Craiova şi CFR Cluj au terminat la egalitate, 1-1 (0-0), duminică seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'', într-un meci din etapa a doua a fazei play-off a Superligii de fotbal:.

Campioana a deschis scorul prin Lovro Cvek (69), cu o lovitură de cap, după o aruncare de la margine. Universitatea a egalat rapid, prin bosniacul Elvir Koljic (72), la patru minute de la intrarea sa pe teren.

După meci, patronul Craiovei, Mihai Rotaru, s-a plâns de faptul că doi jucători care au fost la loturile naâionale, Baiaram și Ișfan, au ieșit de pe teren accidentați, în prima repriză.

„Jucătorii n-au venit OK de la naționala de tineret. Am mai auzit și poveștile alea cu mici, coaste, manele și fleici. Nu au venit în cea mai bună formă cei de la lot. Nu spun că e amatorism la lot, doar că nu au venit OK. Nu aveam cum să îi încărcăm noi după ce au venit de la lot, pentru că ei au venit joi”, a declarat Mihai Rotaru, potrivit Fanatik.