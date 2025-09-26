Mihai Rotaru a amenințat și a jignit un jurnalist: "Vin după tine, homosexualule!"

Autor: Alexandru Atanase
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 13:21
466 citiri
Mihai Rotaru a amenințat și a jignit un jurnalist: "Vin după tine, homosexualule!"
Mihai Rotaru FOTO Digi 24

Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a reacționat violent după ce jurnalistul Decebal Rădulescu a comentat în emisiunea iAMsport LIVE despre modul în care clubul ar mobiliza suporterii pentru meciurile de acasă.

Totul a pornit de la o afirmație făcută de Rădulescu în direct, în care a sugerat că prezența masivă a suporterilor pe stadionul „Ion Oblemenco” ar fi, în parte, rezultatul unei organizări din partea autorităților locale și nu doar al entuziasmului spontan al fanilor:

„Știu că-i aduc și cu autobuzele din sate. E organizată treaba”, a spus jurnalistul.

După emisiune, Rotaru i-a trimis jurnalistului o serie de mesaje cu jigniri și amenințări directe.

„În această dimineață am fost amenințat în scris de Mihai Rotaru, patronul Craiovei. M-a făcut pedofil, lache, homosexual și m-a amenințat că vine după mine. În mod normal merită plângere penală, am toate dovezile scrise, dar nu am să fac asta pentru că patronul Craiovei se aprinde repede și se stinge la fel. Ce scoate pe gură n-are niciodată legătură cu realitatea. S-a enervat pentru că am evocat în această dimineață la iAMsport.ro un subiect dezvăluit tot de mine în urmă cu un an și jumătate, acela că la stadion vin oameni aduși de primării și consilii județene. Atunci au existat și filmări și așa mai departe. N-am nimic cu suporterii Universității Craiova. Din contră, îi admir pentru felul în care își susțin echipa”, a afirmat Decebal Rădulescu pentru iAMsport.ro.

Mirel Rădoi și-a avertizat jucătorii: ”Să vină la mine să spună și să plece acasă”
Mirel Rădoi și-a avertizat jucătorii: ”Să vină la mine să spună și să plece acasă”
Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că formația sa este favorită în derby-ul cu Dinamo, din etapa a 11-a a Superligii,...
Scandal mare la finalul partidei dintre Rapid și Hermannstadt: Dobre, în conflict cu suporterii
Scandal mare la finalul partidei dintre Rapid și Hermannstadt: Dobre, în conflict cu suporterii
FC Rapid București a fost învinsă acasă de FC Hermannstadt cu scorul de 2-1 (0-0), duminică, într-un meci din etapa a 10-a a Superligii de fotbal. Rapid, care a deschis scorul prin...
#Mihai Rotaru, #decebal radulescu, #Universitatea Craiova, #suporteri , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Reactia presei din Ungaria, dupa ce FCSB a castigat in Europa League. "Dureaza de peste 40 de ani"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Alex Baluta, primele imagini din America

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Șoc la echipa lui Ianis Hagi. Fotbalistul a fost interzis 20 de ani, după ce și-a filmat partenera celebră pe ascuns
  2. Mihai Rotaru a amenințat și a jignit un jurnalist: "Vin după tine, homosexualule!"
  3. Competiția care va aduna peste 12.000 de sportivi din peste 70 de țări la București
  4. Concordia Chiajna are un nou antrenor. Nicolae Dică, înlocuit de un alt atacant legendar care a scris istoria în Ghencea
  5. Comentatorul TV care l-a înfruntat pe Gigi Becali: "Aveți și un spital, așa faceți și acolo?"
  6. Mircea Lucescu și-a recunoscut greșeala: ”Vom vedea. El era sufletul acestei echipe”
  7. Jucătorii de la Go Ahead Eagles au răbufnit după meciul cu FCSB: "Sunt frustrat! E o porcărie ce s-a întâmplat"
  8. Gigi Becali a făcut "lista neagră" la FCSB: au fost titulari în Europa League, dar vor fi dați afară!
  9. Al doilea argint al zilei pentru România la Mondialul de canotaj
  10. A treia medalie pentru România la Campionatul Mondial. Cât de aproape au fost tricolorele de aur