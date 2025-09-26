Mihai Rotaru a amenințat și a jignit un jurnalist: "Vin după tine, homosexualule!"

Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a reacționat violent după ce jurnalistul Decebal Rădulescu a comentat în emisiunea iAMsport LIVE despre modul în care clubul ar mobiliza suporterii pentru meciurile de acasă.

Totul a pornit de la o afirmație făcută de Rădulescu în direct, în care a sugerat că prezența masivă a suporterilor pe stadionul „Ion Oblemenco” ar fi, în parte, rezultatul unei organizări din partea autorităților locale și nu doar al entuziasmului spontan al fanilor:

„Știu că-i aduc și cu autobuzele din sate. E organizată treaba”, a spus jurnalistul.

După emisiune, Rotaru i-a trimis jurnalistului o serie de mesaje cu jigniri și amenințări directe.

„În această dimineață am fost amenințat în scris de Mihai Rotaru, patronul Craiovei. M-a făcut pedofil, lache, homosexual și m-a amenințat că vine după mine. În mod normal merită plângere penală, am toate dovezile scrise, dar nu am să fac asta pentru că patronul Craiovei se aprinde repede și se stinge la fel. Ce scoate pe gură n-are niciodată legătură cu realitatea. S-a enervat pentru că am evocat în această dimineață la iAMsport.ro un subiect dezvăluit tot de mine în urmă cu un an și jumătate, acela că la stadion vin oameni aduși de primării și consilii județene. Atunci au existat și filmări și așa mai departe. N-am nimic cu suporterii Universității Craiova. Din contră, îi admir pentru felul în care își susțin echipa”, a afirmat Decebal Rădulescu pentru iAMsport.ro.

