Seitan a demis-o pe Mariana Nedelcu, secretar de stat pe probleme sociale

Ministrul Muncii, Mihai Seitan, a demis-o joi pe Mariana Nedelcu, secretar de stat pe probleme sociale, responsabil cu asistenta sociala.

Contactata de Ziare.com, Mariana Nedelcu nu a dorit sa comenteze decizia de demitere, precizand insa ca nu-si va da demisia din PD-L. "Sunt numiri politice, in locul meu a venit deja domnul Nicolae Ivaschescu", membru al organizatiei PDL sector 6, ne-a declarat Mariana Nedelcu.

Agentiile de presa au transmis ca Mariana Nedelcu a fost demisa in urma scandalului izbucnit in presa privind reducerea indemnizatiei pentru cresterea copilului, dar surse din cadrul ministerului ne-au declarat ca demiterea nu are nici o legatura cu acest lucru.

Mariana Nedelcu a fost numita in postul de secretar de stat in 2009, dupa ce, din 2004, a fost consilier local la Primaria sectorului 6. A fost candidat al PD-L la alegerile parlamentare pentru Camera Deputatilor in toamna anului 2008.