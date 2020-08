Mihai Sora, despre eventuala scoatere a Limbii latine din programa scolara: "Mai grava decat indiferenta fata de cuvantul scris, fata de patrimoniu, este aversiunea care te scoate de pe orbita fiintelor ganditoare"

"In spatele intentiei de a inlatura latina din scoala vad revarsandu-se, planturoasa si distrugatoare, lenea intelectuala. Este mai grava decat "simpla" indiferenta fata de cuvantul scris, fata de un patrimoniu cultural, fata de ceea ce ne constituie ca oameni. Este reflexul distructiv, legea nemarturisita a minimului efort, exact acea aversiune care te scoate de pe orbita fiintelor ganditoare", a scris pe Facebook, folosoful Mihai Sora.Potrivit www.edupedu.ro, grupul de lucru al Ministerului Educatiei care lucreaza la revizuirea planului cadru pentru invatamantul gimnazial a realizat pana acum 4 variante de plan-cadru pentru clasele V-VIII.In Varianta 2 avuta in vedere, ar urma sa dispara materia "Limba latina". De asemenea, vor fi taiate ore de la Limba moderna numarul 2, de la Fizica, Chimie, Biologie, Geografie si Istorie. In plus, dispar materiile "Educatie tehnologica" si "Consiliere si dezvoltare personala".